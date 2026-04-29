Il nuovo aeroporto di Rimini è un'opportunità anche per Santarcangelo: il sindaco incontra Airiminum

"Gli stranieri sono infatti grandi amanti dei tesori storici, artistici e naturalistici, un grande segmento di riferimento per le aree interne" dice il primo cittadino

L’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci, ha incontrato il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. L’aeroporto Fellini infatti sarà al centro di un progetto di riqualificazione, sviluppandosi non solo come infrastruttura di trasporto, ma offrendo alla cittadinanza servizi come negozi, ristorante e discoteca. Airiminum non guarda solo a Rimini e alla confinante città di Riccione, ma anche all’entroterra, chiedendo collaborazione istituzionale, perché il valore generato dal nuovo aeroporto, produrrà effetti positivi per tutta la Provincia. L'equazione è semplice: più turisti arriveranno all'aeroporto di Rimini, più essi potranno conoscere anche le località vicine.

"Il grande progetto del Distretto Aeroportuale di Rimini che farà del Fellini la vera grande porta d’accesso alla Romagna dal mondo è una bellissima notizia non solo per il mondo balneare e la costa, ma anche per l’entroterra. Gli stranieri sono infatti grandi amanti dei tesori storici, artistici e naturalistici, un grande segmento di riferimento per le aree interne. Il nuovo Fellini sarà quindi un volano ancora più straordinario per tutto il nostro turismo e per il ruolo di polo di attrazione internazionale che il nostro territorio ha tutte le potenzialità di rivestire", evidenzia il sindaco Sacchetti.