Il nuovo avamporto di Rimini: progetto riapprovato, si cercando finanziamenti

La Giunta comunale di Rimini ha riapprovato il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo avamporto, aggiornato a seguito della Via richiesta dal Ministero dell’Ambiente e conclusasi con esito positivo. "L’approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per candidare l’opera ai bandi di finanziamento disponibili, con l’obiettivo prioritario di realizzare il primo lotto relativo al Molo di Levante", spiega l'amministrazione comunale.

Il Comune di Rimini ha avviato nel 2020 la progettazione degli interventi necessari per completare le opere di protezione dell’imboccatura del porto canale, affidando alla società Enser S.r.l. la redazione del progetto di fattibilità. L’intervento prevede il prolungamento delle dighe foranee di Levante e Ponente esistenti, al fine di migliorare l’accessibilità e garantire la sicurezza della navigazione nel porto canale riminese.

"Le opere sono state concepite per rispondere a esigenze di sicurezza prioritarie: completare la protezione dalle onde provenienti dal primo quadrante (Nord-Est), caratterizzate da maggiore intensità e frequenza, e mettere in sicurezza l’imboccatura dalle mareggiate provenienti da maestrale, tramontana e bora. Questi venti, pur meno frequenti, creano problemi alla navigazione a causa dei fenomeni di riflessione del moto ondoso accentuati dalla scogliera posta a protezione della darsena turistica. Il progetto consentirà inoltre di configurare un’imboccatura portuale che permetta le manovre di ingresso e uscita in sicurezza anche durante eventi meteorologici avversi", spiegano da palazzo Garampi.

Il progetto è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità e successivamente a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il procedimento si è concluso lo scorso giugno con giudizio positivo sulla compatibilità ambientale attraverso il Decreto Ministeriale, con validità quinquennale e possibilità di proroga su richiesta.

Sul fronte dei finanziamenti, l’opera ha seguito un percorso articolato. L’intervento “Avamporto di Rimini – Lotto 1: Molo di Levante” era stato inizialmente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ottobre 2022, nell’ambito del bando per la riqualificazione del sistema dei porti regionali. Tuttavia, il protrarsi dell’iter autorizzativo ambientale ha reso incompatibili le tempistiche con i termini previsti dall’originario programma regionale. Ora si cercheranno altri fondi.