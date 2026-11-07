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Il nuovo mister del Verucchio è Boldrini. Pedrelli al Capanni

Il tecnico, a lungo alla Stella, sostituisce il dimissionario Giancarlo Carnevali. Al Capanni via Bartolini ed ecco Pedrelli

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
07 novembre 2026 10:12
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Il nuovo mister del Verucchio è Boldrini. Pedrelli al Capanni - A destra Riccardo Boldrini
A destra Riccardo Boldrini
Villa Verucchio
Sport
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Dopo le dimissioni del mister Carnevali, la società comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Riccardo Boldrini.
Mister Boldrini porta in casa rosanero un bagaglio di grande esperienza nel territorio: tra le sue tappe principali ricordiamo le esperienze con Asar, Rivazzurra, il capolavoro alla Stella (dove è stato punto di riferimento per ben 10 anni) e Juvenes Dogana nel campionato sammarinese. Confermato l'intero staff tecnico che affiancherà il nuovo mister: allenatore in seconda Guido Zaghini, preparatore dei portieri Silvano Mularoni. Domenica il Verucchio è di scena a Torconca.

Nuovo mister anche al Capanni. Al posto di Pietro Bartolini è arrivato Christian Pedrelli, ex allenatore del Savio, che venerdì ha condotto il prino allenamento. Domenica esordio in casa del Granata.

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