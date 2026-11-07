Calcio Prima Il nuovo mister del Verucchio è Boldrini. Pedrelli al Capanni

Il tecnico, a lungo alla Stella, sostituisce il dimissionario Giancarlo Carnevali. Al Capanni via Bartolini ed ecco Pedrelli





Dopo le dimissioni del mister Carnevali, la società comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Riccardo Boldrini.

Mister Boldrini porta in casa rosanero un bagaglio di grande esperienza nel territorio: tra le sue tappe principali ricordiamo le esperienze con Asar, Rivazzurra, il capolavoro alla Stella (dove è stato punto di riferimento per ben 10 anni) e Juvenes Dogana nel campionato sammarinese. Confermato l'intero staff tecnico che affiancherà il nuovo mister: allenatore in seconda Guido Zaghini, preparatore dei portieri Silvano Mularoni. Domenica il Verucchio è di scena a Torconca.

Nuovo mister anche al Capanni. Al posto di Pietro Bartolini è arrivato Christian Pedrelli, ex allenatore del Savio, che venerdì ha condotto il prino allenamento. Domenica esordio in casa del Granata.