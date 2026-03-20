Il nuovo modello per gli hotel a Rimini: "Basta dipendere da booking per le prenotazioni"

Spring Marketing, azienda di Perugia, lancia il nuovo modello: "Una strategia mirata su Google Ads e Meta"

In un mercato sempre più competitivo, Spring Marketing, azienda di Perugia fondata nel 2018 da Costantino Pinelli e Benjamin Guidi, propone una nuova visione strategica dedicata al mondo dell’hospitality: si tratta di un modello innovativo di gestione delle campagne Google e Social concepito specificatamente per gli hotel che intendono aumentare le vendite dirette e migliorare la marginalità.

La presentazione del nuovo modello operativo si terrà il prossimo Martedì, 24 Marzo presso l’Hotel Ambasciatori Rimini dalle 9 alle 13 e sarà rivolto a albergatori, direttori e professionisti del settore turistico interessati a sviluppare un approccio più efficace e sostenibile alla distribuzione. Si tratta di una nuova visione basata sul binomio “meno commissioni, più controllo”: disintermediare non significa abbandonare Booking.com, ma acquisire un maggiore controllo commerciale, aumentare i margini e costruire una crescita sostenibile nel tempo. Attraverso una strategia mirata su Google Ads e Meta, è possibile infatti intercettare la domanda diretta proprio nel momento in cui nasce, trasformandola in prenotazioni di valore: “Ffex” è il modello agile e performante messo a punto da Spring Marketing che nasce per rispondere alle esigenze concrete degli hotel moderni tra cui gestione dei costi mensili (senza vincoli annuali), strategia chiara e personalizzata, supporto costante e monitoraggio continuo e ottimizzazione in tempo reale delle performance.

“In questi mesi abbiamo organizzato in tutta Italia dei cicli di incontri per imprenditori e manager incentrati su Google AI Mode e su come ciò abbia cambiato la ricerca e aperto nuove possibilità per le aziende come l’analisi dei competitor e la lettura dei segnali di mercato - racconta Costantino Pinelli- Questo evento invece è dedicato ad una tematica fondamentale per gli hotel moderni, che si trovano ad affrontare un mercato in continua evoluzione e con esigenze sempre più specifiche. Attualmente si rende necessario un approccio flessibile ma strutturato, che consenta alle strutture di investire in modo intelligente, concentrando le risorse nei momenti di maggiore domanda. Oggi le vendite si fanno in stagione ed è sempre in stagione che si costruisce la marginalità, non più con largo anticipo. Per questo una visibilità pubblicitaria precisa consente di intercettare utenti altamente profilati nel momento esatto in cui stanno cercando una struttura, evitando così che ogni richiesta venga mediata dalle Ota. L’obiettivo è lavorare in maniera più intensa nel momento più rilevante per il fatturato, mantenendo al contempo un’ampia flessibilità contrattuale”.

Durante l’incontro a Rimini verranno esaminati diversi punti cruciali e come svilupparli con adeguati metodi operativi: più margine netto, maggiore controllo sulle vendite, risorse da reinvestire nel marketing e più utile che resta all’interno della struttura: in sostanza si parla di vendere meglio, ottimizzando la distribuzione.

Le imprese potranno partecipare all’appuntamento di Martedì, 24 Marzo presso Hotel Ambasciatori Rimini, dalle 9 alle 13 e avere informazioni prenotando alla mail [email protected] (referente Marco Cervino).