Il nuovo parcheggio interrato di piazzale Marvelli prende forma: sarà pronto per l'estate 2026

Completato lo scavo, avanzano i lavori del parcheggio interrato

Prende forma il nuovo parcheggio interrato di piazza Marvelli a Rimini. L'amministrazione comunale comunica il completamento deello scavo dell'area destinata al parcheggio, che sarà formato da 300 posti auto nei due livelli interrati e da 200 posti per ciclomotori in superficie. L'80% dei lavori dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2025, per mantenere il corposo finanziamento statale.

La prima fase del cantiere, apertasi nell'estate 2024, ha registrato lo svolgimento di tutte le attività preliminari: rilievi sugli edifici adiacenti, demolizione della rotatoria esistente, recinzione dell’area di cantiere, rimozione delle pavimentazioni, bonifica da ordigni bellici, spostamento delle interferenze e realizzazione dei diaframmi.

La seconda fase, della durata di circa 18 mesi, ha visto il completamento delle strutture verticali (pali di fondazione e pilastri) e lo scavo del 40% dell’area destinata al parcheggio, dove sono in corso le opere di impermeabilizzazione e la realizzazione delle solette ai piani -2 e -1.

Da settembre 2025 si è entrati nella terza fase con il completamento dello scavo e delle strutture orizzontali e, a seguire, la costruzione dei vani scala e ascensore, e le predisposizioni impiantistiche.

Infine, da gennaio a giugno 2026 - completato l'80% dei lavori - si entrerà nella quarta e ultima fase: verranno ultimati gli impianti (antincendio, ventilazione, automazione, videosorveglianza, ecc.) e sistemata l’area sovrastante, destinata alla sosta di circa 200 motocicli, completando così un nodo strategico della pianificazione dell’accessibilità al Parco del Mare Sud.