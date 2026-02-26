Il nuovo ponte tra Novafeltria e Maiolo calamita gli “umarell”
Prosegue lungo la Sp107 la posa delle grandi campate, tra curiosi e appassionati che osservano il cantiere a distanza di sicurezza
Non smette di attirare curiosi "umarell", ma non solo, la spettacolare realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra Novafeltria e Maiolo, lungo la Sp107.
Una infrastruttura costruita davvero pezzo per pezzo con le grandi campate che arrivano "a bordo" di cingolati da 64 gomme. Come si vede dalle foto inviate da un nostro lettore è in corso il perfezionamento della posa della seconda campata da 50 metri lato Maiolo in attesa di aggiungere la terza, più piccola, per "arrivare" a Novafeltria. Non mancano decine di curiosi che, a distanza di sicurezza, immortalano lo spettacolare cantiere.
Per le Vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485