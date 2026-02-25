Il cantiere del ponte di Maiolo entra nel vivo: posata anche la seconda campata

La spettacolare operazione della grande gru

Come annunciato nel precedente articolo (vedi notizia), prosegue a grandi passi il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra Novafeltria e Maiolo, lungo la strada provinciale Sp107.

L’infrastruttura, lunga 149 metri, rappresenta un’opera strategica per la viabilità del territorio: sarà dotata di due corsie da 4,25 metri ciascuna e, ai lati, di due passaggi ciclopedonali da 0,75 metri, garantendo così maggiore sicurezza e fruibilità sia agli automobilisti sia a pedoni e ciclisti.

Nella giornata di lunedì, 23 febbraio, come preannunciato dal sindaco Marcello Fattori, è stata installata la prima grande campata del ponte sul lato della sponda di Maiolo. Ieri pomeriggio, invece, la seconda imponente campata è stata già sollevata e posizionata sulle grandi gru impiegate per le operazioni di montaggio. Si tratta di macchinari eccezionali, gru a torre su ruote di dimensioni straordinarie, utilizzate per il sollevamento, lo spostamento e la posa delle strutture portanti dei ponti.

Presumibilmente la seconda campata sarà collocata definitivamente già nella giornata di domani o, al più tardi, nei prossimi giorni. Intanto, alla spettacolare manovra stanno assistendo numerosi curiosi, che si sono radunati ai bordi del cantiere, complice anche il clima mite e le giornate quasi primaverili che rendono ancora più suggestivo lo scenario.

“Da qui a renderlo percorribile servirà tempo”, ha sottolineato Fattori, pur confermando che le tempistiche previste – tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate – dovrebbero essere rispettate. “Vederlo da vicino è davvero uno spettacolo: è un’opera che ho fortemente voluto. Dispiace per i disagi subiti dalla cittadinanza, ma era inevitabile”, ha concluso il sindaco.