Il nuovo spettacolo comico di Sergio Casabianca sul palco del teatro Astra di Bellaria

Sabato 25 aprile alle 21 sul palco il "Cantattore" riminese

Sabato 25 aprile alle 21 Sergio Casabianca presenterà a Bellaria il suo ultimo spettacolo comico “È nato prima l’uo(m)o o la gallina?”, con la regia di Alberto Guiducci e con Francesco Montesi alla tastiera.

Il nuovo monologo del “CantAttore” romagnolo, vincitore a febbraio a Bologna del contest Zelig Open Mic per la Regione Emilia Romagna, vede al centro il rapporto tra uomo e donna, in una serata di cabaret con aneddoti che partono dalla prima infanzia, attraversano l’adolescenza e raggiungono l’età adulta, conditi con la tipica verve romagnola che da sempre caratterizza lo stile ironico dell’artista.

Racconta Casabianca: “il titolo è un gioco di parole che nasce dalla più antica delle domande, che prendo come spunto per parlare di uomini e di donne. Uno spettacolo malizioso ma mai volgare, in cui l’uomo si configura spesso come aspirante galletto, mentre la donna non è mai gallina ma, al contrario, si dimostra sempre un passo avanti rispetto al cosiddetto sesso forte… che alla fine tanto forte non è. Perché un buon rapporto tra uomo e donna non deve mai reggersi sul gioco di forze, ma sulla costante complicità e sulla voglia di ironizzare, e spesso ribaltare, anche i luoghi comuni”.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e si terrà al Teatro Astra, in Via Paolo Guidi 77.