Il palco del Teatro di San Marino si trasforma in un’osteria con Giacobazzi

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 14 e sabato 15 novembre

Osteria Giacobazzi, lo spettacolo che stravolge completamente tutte le regole del teatro, andrà in scena domani, venerdì 14, e sabato 15 novembre al Teatro Nuovo di San Marino, entrambi con inizio alle 21:00.

In Osteria Giacobazzi Il palco si trasforma in una vera e propria osteria: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo spettacolo ad ospiti che, seduti sul palco, mangiano e bevono durante lo show. Un’esperienza teatrale immersiva e unica nel suo genere. Giuseppe Giacobazzi, a capo di una brigata straordinaria per oltre due ore di risate continue. Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, vi sbagliate di grosso. Questa non è solo un'osteria, ma un’osteria con spettacolo incluso, è come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana. Non ci sono il fantasma dell’opera, costumi d’epoca, abiti da sera, smoking e cravatte. No signori e signore.

Qui si parla di tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con Giacobazzi e Andrea Vasumi che servono non solo cibo, ma anche battute da far ribaltare i bicchieri e intrattengono il pubblico dalla “loro” Osteria, coadiuvati dalla musica dei cuochi musicisti, i Masa, dalle cameriere cantante Margherita e Marta, da Biccio, disturbatore seriale, da Alberto Caiazza e ospiti a sorpresa che potrebbero cambiare ogni sera. Il bello di quest’osteria è che non sai mai chi potrebbe passarti il sale.

Se siete in vena di ridere a crepapelle, senza i formalismi del teatro e sentire un po’ di musica, Osteria Giacobazzi è il posto che fa per voi, e potreste anche ritrovarvi sul palco insieme a Giuseppe Giacobazzi.