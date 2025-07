Il palcoscenico delle meraviglie. Artisti in Piazza 2025 chiude col botto: 18mila presenze

Ennesimo trionfo per l'arte in Valmarecchia. Edizione da record a Pennabilli

Si è conclusa con grande entusiasmo la 29ª edizione di Artisti in Piazza – Festival Internazionale di Arti Performative, che ha portato nel borgo di Pennabilli quattro giornate di spettacoli, incontri e meraviglia diffusa. Dal 12 al 15 giugno il paese si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, animato da oltre 60 compagnie artistiche provenienti da tutto il mondo e da più di 300 repliche distribuite tra le piazze, i vicoli, il Palacirco e gli spazi naturali.

Il Festival ha registrato un’ottima affluenza: circa 18.000 biglietti e abbonamenti venduti, a cui si aggiungono altre migliaia di persone tra residenti, ospiti, operatori professionali, staff e persone che hanno partecipato nelle aree ad accesso libero.

Un pubblico variegato, proveniente da tutta Europa, ha popolato il centro storico con curiosità e partecipazione, confermando ancora una volta il Festival come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’Emilia-Romagna.

Come da tradizione, il Festival ha coinvolto tutte le fasce d’età: bambini, famiglie, giovani, appassionati e spettatori di ogni provenienza hanno attraversato e abitato il cuore del festival, trasformandolo in un organismo vivo e pulsante, in perfetta sintonia con il tema scelto per questa edizione: l’autopoiesi, ovvero la capacità di rigenerarsi rimanendo fedeli alla propria natura.

Per la realizzazione del Festival, l’Associazione Culturale Ultimo Punto, con la direzione artistica di Enrico Partisani, ha coordinato uno staff di oltre 300 persone, tra collaboratori, professionisti e volontari, molti dei quali provenienti dal territorio. Un ringraziamento speciale va a tutte queste persone, vere e proprie cellule attive di una macchina collettiva che rende possibile ogni edizione.

A chiudere simbolicamente l’edizione 2025, le parole del direttore artistico Enrico Partisani:

«Al termine di questi quattro giorni intensi, possiamo stimare con certezza un aumento esponenziale della FAP – Felicità Aumentata Pro Capite – misurata tonnellate di KF, KiloFelicità. Non è un dato scientifico, ma si percepisce nei sorrisi, nei corpi che danzano, nei sussulti di stupore. Artisti in Piazza è un organismo che si rigenera attraverso chi lo attraversa: ogni incontro è una scintilla, ogni spettacolo un gesto che lascia traccia.»

L’Associazione ringrazia il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, il Comune di Pennabilli, e tutte le realtà che hanno collaborato alla riuscita dell’evento: le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, le associazioni locali, gli sponsor, gli artigiani, i cuochi, gli artisti, gli operatori culturalie, soprattutto, il pubblico, che ogni anno sceglie di esserci e di credere nel potere trasformativo della cultura.

Artisti in Piazza non finisce: si trasforma, si rinnova e continua a generare connessioni. L’associazione Ultimo Punto è già al lavoro per immaginare il futuro, con l’arte come motore e la comunità come cuore pulsante.