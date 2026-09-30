Il Panathlon Rimini riprende le sue riunioni: c'è anche il ricordo di "Siluro" Scarpellini

Ospite il pluricampione di surf Matteo Fabbri

La ripresa dei lavori del Panathlon Rimini, terminata la pausa estiva, ha avuto un prologo emozionante nel breve ricordo, affidato al consocio, il giornalista Elio Pari, del maestro di boxe e storico ex pugile Tiziano Scarpellini, noto a tutti come "Siluro", scomparso a 63 anni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29, a causa una brutta malattia. Figura di riferimento per il pugilato romagnolo e nazionale, legato in particolare alla Boxe Santarcangelo, Scarpellini è stato anche ispettore superiore della Polizia di Stato e a lungo segretario provinciale del sindacato Sap di Rimini. Gli inusuali tre tocchi della campana sono stati il segnale per un minuto di silenzio, in ossequio alla memoria di questo sportivo con la essere maiuscola perché come sottolineato dal Presidente Riguzzi, "il Panathlon è attento ai valori dello Sport e sentimentalmente vicino a chi li ha saputi interpretare e diffondere".

Gradito ospite e relatore della serata il già pluricampione di Surf, il riccionese Matteo Fabbri accompagnato dalla moglie Sara, e dai genitori, Nadia e Marco. Matteo ha raccontato il Surf con parole di chi si è entusiasmato e coltivare questa grande passione per questa disciplina sportiva diventata olimpica. Ha iniziato a surfare per gioco tra le onda all’età di 9 anni, figlio d'arte di un campione, il papà Marco, di windsurf. Grato ai genitori, che lo hanno sempre incoraggiato e supportato, è riuscito a crescere a livello agonistico, nonostante il "surfare" in un Adriatico avaro di onde. Proprio per il divario dei competitori internazionali che beneficiano quotidianamente delle onde oceaniche, è stata un'impresa sportiva portare a casa i risultati ottenuti, tra cui 5 titoli italiani longboard e il secondo posto ai campionati europei del 2017 in Norvegia.