Il panorama che sta sorprendendo tutti | Colle di Covignano, tra leggende e curiosità incredibili

Scopri il Colle di Covignano a Rimini: un luogo dove storia, natura e spiritualità si incontrano offrendo panorami unici e percorsi suggestivi.

Il Colle di Covignano, situato a pochi chilometri dal centro di Rimini, rappresenta un connubio perfetto tra natura rigogliosa e patrimonio storico. Questo luogo offre panorami mozzafiato sulla città e sul mare Adriatico, oltre a custodire testimonianze di epoche antiche e percorsi spirituali.

Un colle tra storia e spiritualità

Il Colle di Covignano è stato un sito di culto sin dal VI secolo a.C., grazie alla presenza di sorgenti ritenute sacre, come quella della Galvanina, utilizzata già in epoca romana per le sue acque minerali . Nel corso dei secoli, la collina ha visto l'insediamento di vari ordini religiosi, tra cui i frati Olivetani, che nel XV secolo fondarono l'Abbazia di Santa Maria di Scolca, ancora oggi visitabile.

Un altro luogo di grande interesse è il Santuario di Santa Maria delle Grazie, costruito nel XIV secolo, che custodisce opere d'arte di pregio e una statua della Madonna legata a una leggenda locale.

Natura e panorami mozzafiato

Il colle è attraversato da un percorso ad anello di circa 6,5 km, realizzato dal CAI di Rimini, che permette di esplorare la zona immersi nella natura . Il sentiero offre viste spettacolari sulla Valmarecchia e sul litorale, passando attraverso boschi di querce, uliveti e aree storiche come Villa Belvedere e Villa Battaglia.

Lungo il percorso si possono ammirare anche grotte e ipogei, alcuni dei quali risalenti all'epoca romana, utilizzati nel tempo come rifugi o luoghi di culto.

Un patrimonio da scoprire

Il Colle di Covignano non è solo un'oasi di tranquillità, ma anche un luogo ricco di storia e cultura. Le sue bellezze naturali e architettoniche lo rendono una meta imperdibile per chi visita Rimini e desidera scoprire un lato meno conosciuto della città.