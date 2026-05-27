Il Parco del Mare ha cambiato il modo di vivere Rimini? Il nuovo progetto di ricerca che prenderà il via durante RiminiWellness

La ricerca sarà condotta attraverso un questionario online elaborato dai ricercatori dell’Università di Bologna

In occasione di RiminiWellness prende il via un nuovo progetto di ricerca dedicato al Parco del Mare, con l’obiettivo di analizzare gli effetti che il grande intervento di rigenerazione urbana ha avuto sugli stili di vita di residenti e turisti, favorendo nuove abitudini legate all’attività fisica, alla salute e al benessere.

L’iniziativa è promossa dalla Wellness Foundation, l’organizzazione non profit del presidente di Technogym, e dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna, in collaborazione con Uni.Rimini, e con il patrocinio del Comune di Rimini e della Fondazione Piano Strategico.

La ricerca sarà condotta attraverso un questionario online elaborato dai ricercatori dell’Università di Bologna, che combina domande specifiche con strumenti psicometrici validati. L’indagine intende approfondire il rapporto dei cittadini con il Parco del Mare, le modalità di utilizzo delle aree dedicate ad allenamento e sport, la percezione della salute e le abitudini connesse a uno stile di vita attivo.

La raccolta dei dati proseguirà per quattro mesi, fino alla fine di settembre, con l’obiettivo di ottenere un’ampia partecipazione cittadina.

Le linee guida internazionali, in particolare quelle dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, riconoscono la progettazione di spazi urbani dedicati alla mobilità attiva e al fitness outdoor come uno strumento fondamentale per la prevenzione e la promozione della salute pubblica. In questo contesto, il nuovo waterfront riminese, con i suoi 16 chilometri di percorsi ciclopedonali e le attrezzature accessibili per sport, allenamento e tempo libero, rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione urbana orientata al benessere collettivo, capace di incentivare socialità, movimento e riduzione della sedentarietà.

Lo studio sul Parco del Mare si inserisce tra le azioni previste dal Protocollo d’Intesa Wellness Valley 2025-2028 tra Regione Emilia-Romagna, Wellness Foundation e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, finalizzato a sviluppare politiche e programmi evidence-based per promuovere la pratica sportiva e uno stile di vita attivo.

La campagna di promozione del progetto si avvierà presso gli spazi del Parco del Mare con personale dedicato a partire dal 28 maggio in occasione dell’avvio di Rimini Wellness. E’ previsto inoltre un percorso di coinvolgimento delle Associazioni Culturali e Sportive attraverso una strategia integrata sia fisica che digitale.