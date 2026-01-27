Il Partito Democratico di Rimini sulla campagna per il No al referendum giustizia

"Il nostro impegno come PD Rimini continuerà nelle prossime settimane attraverso iniziative, banchetti e incontri con i cittadini"

Il Partito Democratico di Rimini comunica che ieri sera si è svolta un’iniziativa per avviare la campagna per il No al referendum sulla riforma Nordio, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini e militanti.

La nota del Pd

Ottima partecipazione ieri sera per l’iniziativa del Partito Democratico di Rimini che ha avviato la campagna per il No al referendum giustizia.

In una sala gremita, alla sede della CGIL Rimini, sono state spiegate le ragioni del No alla riforma Nordio. Un convinto No per tutelare la democrazia, per difendere la Costituzione e la separazione dei poteri su cui si basano le democrazie liberali. Un convinto No perché non vengono affrontati i temi che riguardano la qualità della giustizia e la vita dei cittadini, tempi e costi. Un convinto No al progetto delle destre che vogliono smantellare i sistemi democratici e controllare la magistratura.

Se ne è parlato con la Vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il Magistrato Daniele Paci, l’avvocato Maurizio Ghinelli, la Vicesegretaria regionale PD Emma Petitti, la Segretaria Generale CGIL Francesca Lilla Parco e il Presidente dell'ANPI Rimini Andrea Caputo.

Il nostro impegno come PD Rimini continuerà nelle prossime settimane attraverso iniziative, banchetti e incontri con i cittadini.