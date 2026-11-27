Calcio RSM Il piatto forte è La Fiorita – Tre Penne. Sabato quattro anticipi

Juvenes Dogana - Murata, Folgore - Fiorentino, Faetano- Pennarossa e Cosmos - San Giovanni

Incassate le prime due sconfitte stagionali – lo scorso week-end in campionato e mercoledì in Coppa Titano – la parola d’ordine della Folgore è diventata una e una soltanto: reazione. La banda giallorossonera la ricercherà domani in un confronto più insidioso di quanto la classifica non dica. È vero che oggi a separare Folgore e Fiorentino ci sono dieci punti e cinque posizioni, ma è altrettanto vero che le due squadre stanno vivendo momenti diversi dal punto di vista psicologico: degli ultimi due risultati della squadra di Falciano si è detto, mentre il Fiorentino viene da un pareggio e una vittoria, quest’ultima con annesso sorpasso (sul Domagnano).

Inoltre i Rossoblù, da tempo estromessi dalla Coppa Titano, in settimana hanno riposato e avranno dunque più risorse cui attingere (ad esclusione di Stefano Cucchi, squalificato) nel match di domani, che sarà giocato sul sintetico di Dogana. A Domagnano, invece, si sfideranno Juvenes Dogana e Murata. Quest’ultimo, registrato lo 0-3 a tavolino contro il Cailungo (che comunque aveva vinto sul campo con lo stesso punteggio), cercherà di archiviare subito quel capitolo, motivandosi anche con il proposito di operare un aggancio in classifica. In effetti la Juvenes Dogana, che di recente ha frenato dopo due risultati utili consecutivi, vanta appena tre punti in più (7 contro 4) rispetto alla compagine bianconera, reduce da tre sconfitte di fila e quindi quanto mai bisognosa di trovare un’inversione di tendenza – anche per i motivi di cui si è detto.

Restando nel programma degli anticipi del sabato, il Faetano incrocia il Pennarossa in un confronto che mette in palio punti preziosi in ottica risalita. In effetti, entrambe occupano gradini piuttosto bassi della classifica. Ed entrambe sono in un periodo no: da due sconfitte (più quella di Coppa Titano) proviene il Pennarossa, da tre il Faetano, che in più dovrà risolvere una grana non da poco, ossia quella del portiere. Venturini non ci sarà per squalifica e i Gialloblù dovranno ingegnarsi per sostituirlo, come del resto hanno fatto - a gara in corso - anche nell’ultimo fine settimana, quando ad adattarsi al ruolo è stato chiamato Alessandro Renzi. Squalifiche ce ne sono anche in casa biancorossa, e non da poco: non saranno della partita Marco Evaristi e Soufiane Belward, entrambi appiedati per un turno. Questo incontro si disputerà a Fiorentino, mentre l’altro campo delegato per il sabato di campionato sarà quello di Montecchio, sede di Cosmos – San Giovanni. I Gialloverdi hanno giocato nell’infrasettimanale ma possono comunque contare su una buona riserva di energie mentali. In effetti il periodo resta ottimo per la banda gialloverde, che sembra aver subito archiviato (grazie alla vittoria sul Faetano e al successivo pareggio di coppa con La Fiorita) la sconfitta (proprio contro La Fiorita) che ne aveva frenato il cammino dopo cinque vittorie filate. Il concetto di frenata è più attuale nel caso del San Giovanni, caduto lo scorso fine settimana (contro la Virtus) dopo tre risultati utili consecutivi.

Domenica spicca il big match tra La Fiorita e Tre Penne, non a caso eletto anche come incontro del week-end programmato su FIFA+/DAZN. La capolista biancoazzurra ha ripreso nettamente slancio dopo i due pareggi di fila, seguiti da tre vittorie – Coppa Titano compresa. Ma sta benissimo anche La Fiorita, che in campionato ha infilato tre successi di seguito e in Coppa Titano ha pareggiato contro il Cosmos – non l’avversario più scarico del momento. I Gialloblù vedono la possibilità di ridurre al minimo le distanze dai rivali, i Biancoazzurri quella di allontanare dalla bagarre per la vetta una candidata molto, molto accreditata.

Chi vince diventerà anche l’unica squadra imbattuta nel torneo. Si gioca ad Acquaviva. In casa Tre Penne mancherà Patrick Casadio per squalifica. Il Tre Fiori guarda con estremo interesse a questo big match, perché l’eventuale sconfitta del Tre Penne gli spalancherebbe le porte del primato – seppure in condivisione. Ma prima i campioni in carica dovranno avere ragione, a Domagnano, di una San Marino Academy galvanizzata dalla prima vittoria stagionale – peraltro ottenuta in rimonta – e in generale reduce da tre risultati utili consecutivi. Il Tre Fiori è stato impegnati nei quarti di andata di coppa, ma è difficile pensare che la mezz’ora scarsa di partita (sospesa per nebbia) possa in qualche modo aver appesantito le gambe dei Gialloblù. Stesso discorso valido per il Domagnano, che al momento della sospensione era in vantaggio e che domenica si misurerà con la Libertas, quantomai bisognosa di rialzarsi dopo aver incassato la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Il confronto tra Lupi e Granata si giocherà a Fiorentino e non ne farà sicuramente parte Scott Arlotti, che dovrà scontare la prima di due giornate di squalifica rimediate a seguito di Domagnano – Fiorentino, gara costata alla compagine di Amati la seconda sconfitta nelle ultime tre.

L’altro incontro del fine settimana sarà quello tra la Virtus e il Cailungo, due squadre in ottima forma. Quella neroverde vede vicinissima la vetta, occupata da un Tre Penne che al momento dista un solo punto. Per la compagine di Acquaviva, così come per il Tre Fiori, per la Folgore e anche per il Cosmos, vale il discorso fatto in precedenza: lo scontro fra Tre Penne e La Fiorita offre più di una golosa opportunità. Ma vale anche l’altro discorso, quello di non sottovalutare il proprio impegno. Già, perché il Cailungo ha una gara in meno alle spalle rispetto alla Virtus (che in settimana ha vinto in extremis contro la Folgore, spendendo non poche energie) e proviene da un filotto di risultati utili impreziosito dalla vittoria per 3-0 contro il Murata. Due assenze in casa neroverde: Giacomo Venturini e Umberto De Lucia, entrambi squalificati