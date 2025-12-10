Il piazzale della stazione Viserba si rifà il look: lavori al via nella primavera 2026

I lavori sono stati presentati in un incontro pubblico con l'assessore Morolli

Erano circa 30 i cittadini che ieri sera (martedì 9 dicembre) hanno partecipato all’incontro pubblico, dove l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e il tecnico responsabile infrastrutture, Marcello Antolini, hanno illustrato il progetto di riqualificazione del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Viserba. L’incontro si è svolto nella sede dell'associazione "Crescere Insieme" in via Curiel. Un’iniziativa che si inserisce nella volontà dell'Amministrazione di mantenere un rapporto diretto con il territorio e i cittadini, presentando i progetti nei dettagli e raccogliendo suggerimenti e input per eventualmente integrare la fase progettuale. Tra i presenti anche operatori e rappresentanti dei comitati di zona.

Il progetto, approvato dalla Giunta comunale in ottobre con il documento di indirizzo alla progettazione, prevede come noto la riqualificazione di circa 550 metri quadrati nell'area di ingresso della stazione su via Curiel. I lavori, che prenderanno avvio nella tarda primavera 2026, interesseranno la completa risagomatura del piazzale con nuova pavimentazione architettonica, illuminazione a Led, riqualificazione delle aree verdi e installazione di arredi urbani innovativi in stile con quelli del Parco del Mare.

L’intervento, com’è stato spiegato durante l’incontro, punta a migliorare significativamente sicurezza e accessibilità di questa zona strategica per la mobilità del quartiere, con particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti i materiali utilizzati garantiranno durabilità e compatibilità con l'uso pedonale e carrabile, nel rispetto delle normative vigenti. Nelle prossime settimane si procederà con la progettazione esecutiva degli interventi.