Il Pietracuta non "decolla": il Sanpaimola rimonta ed espugna il Bindi (1-2)

Nel finale decide un diagonale di Filippi. Il Pietracuta reclama per un rigore non fischiato dall'arbitro

Pietracuta - Sanpaimola 1-2

PIETRACUTA: Pollini, M.Guidi (46’ st Bernardi), Medici (18’ pt Sapori), Faeti, Celli (39’ st Tiraferri), Bellucci, Gessaroli, Fabbri, Rivi (38’ st Mussoni), Zanni, Sensoli (19’ st Alessi). A disp.: Mattei, Angelini, Domeniconi, Marinucci. All.: Fregnani.

SANPAIMOLA: Mordenti, D.Guidi (12’ st Montuschi), Venturelli, Ferretti, Alberani, Landini, Filippi (45’ st Dadamo), El Ghazali, Fiori (19’ st Ghebreselassie), Taroni, Bugani. A disp.: Cortesi, Villa, Bassi, Cenni, Morini. All.: Sintini.

ARBITRO: Krolikowski di Modena.

RETI: 24’ pt Sapori, 1’ st Taroni, 40’ st Filippi.

AMMONITI: M.Guidi, Fabbri, Zanni, Sensoli, Filippi, Ghebreselassie.

PIETRACUTA Grazie a due reti segnate a inizio e fine ripresa, il Sanpaimola supera il Pietracuta a domicilio, dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio nella parte iniziale della gara. Sull’esito finale pesa però una discussa decisione arbitrale: sul risultato di parità, infatti, non è stato concesso un calcio di rigore, con conseguente espulsione, a favore del Pietracuta, nonostante l’intervento fosse apparso piuttosto netto. Al 14’ Pollini è il primo portiere a essere impegnato: Ferretti calcia rasoterra, ma il portiere locale blocca senza difficoltà. Una manciata di minuti più tardi, Sapori entra in campo al posto dell’infortunato Medici. Al 19’ Gessaroli prova a sorprendere Mordenti con un destro a giro, ma la palla termina a fondo campo. Alla prima occasione personale, Sapori porta in vantaggio il Pietracuta. È Gessaroli a pescarlo smarcato sul versante destro dell’attacco: l’esterno rossoblù finta la conclusione di destro, rientra sul sinistro e si porta nelle condizioni ideali per calciare un diagonale rasoterra sul quale Mordenti non può arrivare. Il Pietracuta sfiora il raddoppio al 28’, quando Zanni prova la conclusione dalla metà campo, sorprendendo Mordenti fuori dai pali. La traiettoria, però, non è precisa e la palla termina a fondo campo. Al 38’, una perfetta incornata di Rivi su calcio d’angolo battuto da Sapori fa gridare al gol la tifoseria locale, ma Mordenti si supera e respinge d’istinto sulla linea. La ripresa si apre con il pareggio del Sanpaimola. Taroni è abile a incornare dal cuore dell’area un traversone proveniente dalla destra: Pollini può solo guardare la palla entrare in rete. Il Pietracuta prova a reagire con il solito Sapori che, al 7’, scappa sulla destra e calcia rasoterra, ma un difensore ospite devia in calcio d’angolo. Al 13’ arriva l’episodio che scatena le proteste dei padroni di casa che reclamano il calcio di rigore. Gessaroli si invola da solo verso Mordenti, ma al momento di calciare viene atterrato da un difensore ospite con un intervento da dietro. L’arbitro lascia sorprendentemente proseguire. Dopo una conclusione alta sopra la traversa di Ghebreselassie al 26’, ci prova El Ghazali su punizione, ma Pollini si distende e para in tuffo. Nel finale il Sanpaimola approfitta della stanchezza degli avversari, avanza il proprio baricentro e trova la rete della vittoria con Filippi, bravo a liberarsi sulla destra e a battere Pollini con un diagonale rasoterra che si insacca alla destra del portiere.