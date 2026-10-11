Il Pietracuta non sfata il tabù Bindi: la Fratta Terme strappa il pari (1-1)

Segna Spadaro, poi il pari di Faeti

Pietracuta - Fratta Terme 1-1

PIETRACUTA: Mattei, Medici, Faeti, Fabbri, Bellucci (27’ st Guidi), Tiraferri, Galassi (38’ st Alessi), Proverbio, Rivi, Zanni, Gessaroli (28’ st Bernardi). A disp.: Balducci, Angelini, Domeniconi, Marinucci, Mussoni, Sensoli. All.: Fregnani.

FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi, Ravaioli (17’ pt Antonelli), Panzavolta, Crociati, Errani (12’ st Shyti), Spadaro, Vukaj, Ndiaye (12’ st Colli), Ravaglioli (25’ st. Montesi), Marozzi (41’ st Giunchi). A disp.: Lonzardi, Siboni, Sedioli, Gningue. All.: Malandri.

ARBITRO: Clemente di Ravenna.

AMMONITI: 31’ st Spadaro, 36’ st Faeti.

AMMONITI: Faeti, fabbri, Rivi, Gessaroli, Crociati, Spadaro, Marozzi, Shyti.

NOTE: prima dell’inizio della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex calciatore del Pietracuta Gabriele Giovanardi, deceduto in settimana.

PIETRACUTA Termina in parità la sfida tra Pietracuta e Fratta Terme, al termine di una partita a lungo condotta dagli ospiti, bravi nel pressing alto e nella manovra, ma che, al computo finale, ha visto le due squadre equivalersi in termini di pericolosità offensiva.

Il pressing forsennato dei biancoverdi mette in difficoltà il Pietracuta, costretto a ricorrere a lunghi rilanci sui quali Rivi ingaggia una serie di contrasti con i centrali avversari. Duelli aerei che si ripetono sul fronte opposto, con Ndiaye a battagliare contro la coppia Medici-Bellucci. La prima vera occasione arriva al 23’, quando Errani calcia una punizione tesa e tagliata verso il secondo palo, dove Crociati tenta la conclusione ravvicinata senza riuscire a impensierire troppo Mattei. Un minuto più tardi è Rivi a provarci dalla distanza, ma il suo tiro non centra lo specchio della porta. Allo scadere della prima frazione, Proverbio va alla conclusione per due volte consecutive dall’interno dell’area: la prima viene ribattuta, mentre la seconda termina alta sopra la traversa.

La ripresa si apre con una conclusione centrale di Gessaroli, bloccata senza difficoltà da Lombardi. Al 12’ Marozzi ci prova dal limite, ma il pallone sorvola la traversa. Quattro minuti più tardi è Zanni a calciare una punizione da buona posizione, senza però trovare lo specchio della porta. Al 20’ il Pietracuta costruisce una buona occasione: Galassi lancia in profondità Faeti, che si ritrova a tu per tu con Lombardi, bravo a respingere la conclusione ravvicinata dell’esterno rossoblù. Al 31’, sugli sviluppi di una punizione contestata dai giocatori pietracutesi, il Fratta Terme passa in vantaggio. Spadaro viene servito sul lato destro dell’area, controlla il pallone e lascia partire una staffilata che si insacca all’incrocio dei pali, fulminando Mattei. Il Pietracuta non si abbatte e al 36’ trova il pareggio. Faeti raccoglie una lunga rimessa laterale di Proverbio e calcia verso la porta: decisiva la deviazione di un difensore, che spiazza Lombardi e rimette il risultato in equilibrio. Nel finale le due squadre si allungano, entrambe alla ricerca del gol vittoria. A sfiorarlo, però, è soltanto Montesi, il cui potente destro si stampa sulla parte inferiore della traversa e rimbalza nei pressi della linea di porta.

Il risultato non cambia più: Pietracuta e Fratta Terme si dividono la posta al termine di una gara combattuta, nella quale entrambe hanno avuto le occasioni per conquistare l'intera posta in palio.