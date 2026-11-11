Calcio Eccellenza
Il Pietracuta puntella la difesa con Alessandro Nastase
Il giocatore ex Rimini, classe 2005, ha risolto il contratto con il Tropical Coriano: oggi la firma ed il primo allenamento
A cura di Stefano Ferri
11 novembre 2026 14:20
Il difensore Alessandro Nastase, classe 2005, ex Rimini, ha risolto il contratto con il Tropical Coriano. La società desidera ringraziare Alessandro per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata durante il percorso condiviso con i nostri colori. La società gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della stagione e per le future esperienze sportive e personali. La destinazione di Nastase è quella del Pietracuta: oggi allenamento con la nuova squadra e firma del contratto.