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Calcio Eccellenza

Il Pietracuta puntella la difesa con Alessandro Nastase

Il giocatore ex Rimini, classe 2005, ha risolto il contratto con il Tropical Coriano: oggi la firma ed il primo allenamento

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
11 novembre 2026 14:20
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Il Pietracuta puntella la difesa con Alessandro Nastase - Alessandro Nastase
Alessandro Nastase
Rimini
Sport
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Il difensore Alessandro Nastase, classe 2005, ex Rimini, ha risolto il contratto con il Tropical Coriano. La società desidera ringraziare Alessandro per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata durante il percorso condiviso con i nostri colori. La società gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della stagione e per le future esperienze sportive e personali. La destinazione di Nastase è quella del Pietracuta: oggi allenamento con la nuova squadra e firma del contratto.

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