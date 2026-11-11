Calcio Eccellenza Il Pietracuta puntella la difesa con Alessandro Nastase

Il giocatore ex Rimini, classe 2005, ha risolto il contratto con il Tropical Coriano: oggi la firma ed il primo allenamento

Il difensore Alessandro Nastase, classe 2005, ex Rimini, ha risolto il contratto con il Tropical Coriano. La società desidera ringraziare Alessandro per l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata durante il percorso condiviso con i nostri colori. La società gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della stagione e per le future esperienze sportive e personali. La destinazione di Nastase è quella del Pietracuta: oggi allenamento con la nuova squadra e firma del contratto.