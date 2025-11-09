Il Pietacuta fa la storia: segna Zannoni, espugnata Ferrara. Ars et Labor battuta 1-0

Grande partita dei ragazzi di Cevoli: Giacomel, portiere estense, evita più volte il raddoppio

Ars et Labor - Pietracuta 0-1

ARS ET LABOR: Giacomel, M.Chazarreta (1' st Mambelli), Dall'Ara, Stoskovic (26' st L.Mazza), Mazzali, Ricci, Prezzabile (1' st Cozzari), Juan Chazarreta (1' st Malivojevic), Barazzetta, Gaetani, G.Mazza (14' st Senigagliesi). A disp.: Luciani, Iglio, Casella, Alcalde. All. Di Benedetto

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Faeti, Mani, Pasolini, Cevoli, Lazzari (16' st Valli Casadei), Sapori, Nunez (16' st Bernardi), Zannoni, Giacopetti (16' st Osayande). A disp.: Giardini, Matteoni, Valentini, Sensoli, Pierini, Proverbio. All. Cevoli

ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 30' pt Zannoni.

AMMONITI: Stoskovic, Mani, Malivojevic.

FERRARA Impresa del Pietracuta, che davanti al pubblico del Mazza supera 1-0 l'Ars et Labor. Non un gran momento di forma per gli estensi, alla terza partita di fila senza vittorie (2 pari e una sconfitta), ma questo non toglie meriti a mister Cevoli e ai suoi ragazzi, che hanno giocato con grande autorevolezza, dominando letteralmente il primo tempo. Il Pietracuta parte subito bene e al 3' sfiora il gol: Lazzari entra in area e chiama Giacomel alla deviazione decisiva in angolo. Al 12' spunto di Lazzari sulla fascia, Mani fa velo, ma nessun compagno ne approfitta. Al 27' grande occasione per la squadra di Cevoli: Nunez calcia un rigore in movimento, grande respinta di Giacomel, Giacopetti manca il tap-in a portiere battuto. Il gol arriva comunque al 30': Nunez si libera sulla destra e crossa per Giacopetti, che di testa manda fuori giri Marcos Chazaretta, palla a Zannoni che in spaccata batte Giacomel. Solo nel recupero l'Ars et Labor calcia in porta: il tiro di Barazzetta chiama Amici alla parata in tuffo. Ancora nel recupero occasione per la squadra ospite: Sapori calcia al limite dell'area, Giacomel si salva con una parata stilisticamente non bella, ma efficace.

Nella ripresa l'Ars et Labor opera tre cambi, il neo entrato Mambelli crea subito problemi sulla destra, ma Gabriele Mazza non ne approfitta, la palla non inquadra lo specchio di porta. Tre minuti dopo ci prova il neo entrato Malivojevic, il tiro da posizione defilata viene deviato in angolo da Amici. Replica Zannoni che cerca il jolly da fuori area al 55': palla fuori. Al 58' Ricci supera Amici da fuori area, ma il tiro di esterno destro colpisce la traversa. L'Ars et Labor preme, ma Amici non viene mai impegnato. All'86' è la squadra ospite a sfiorare il raddoppio: Senigagliesi sbaglia il retropassaggio e serve Bernardi, che si invola in solitaria. Il rasoterra è deviato miracolosamente da Giacomel, il migliore dei suoi. Unico brivido per il Pietracuta all'88' con Amici che smanaccia miracolosamente un colpo di testa di Dall'Ara: dentro o fuori la linea? Per arbitro e guardalinee, fuori. Al 90' un gigantesco Zannoni chiama un altrettanto gigantesco Giacomel all'ennesimo miracolo: è l'occasione che fa calare il sipario sull'epica partita del Pietracuta.