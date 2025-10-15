Il Pietracuta si sblocca: nel recupero 3-1 all'Osteria Grande, doppietta di Giacopetti

Osteria Grande avanti, poi la rimonta avviata da Lazzari

Pietracuta - Osteria Grande 3-1

PIETRACUTA: Giardini, Fabbri, Faeti, Mani (1' st Capicchioni), Valentini, Pasolini, Pierini (17' st Nunez Mastroianni), Valli Casadei (17' st Zannoni), Giacopetti, Sapori (1' st Lazzari), Proverbio (42' st M.Cevoli). A disp.: Amici, Matteoni. All.: R.Cevoli.

OSTERIA GRANDE: Bovo, El Archi, Tomatis, Stanzani, Busi, Castagnini, Casadei (38' st Y.Sanguin), Biondelli (16' st Jammeh), Martuzzi (27' st Landi), Boschi (14' st Spitz), Rinieri (14' st Monducci). A disp.: Leoni, Carpano, S.Sanguin, Trebbi. All.: Geraci.

ARBITRO: Ricci di Rovereto.

RETI: 30' pt Rinieri, 21' st Lazzari, 35' st e 38' st Giacopetti.

AMMONITI: Castagnini, Spitz, Casadei, Tomatis.

PIETRACUTA Alla settima il Pietracuta si sblocca. Dopo sei sconfitte in sei gare, i rossoblù allenati da mister Cevoli trovano il primo hurrà nel recupero della settima giornata, regolando al Bindi in rimonta l'Osteria Grande. Primo tempo non particolarmente brillante, con gli ospiti che passano in vantaggio al 30' con un diagonale di destro di Rinieri, che supera l'incolpevole Giardini in uscita. A inizio ripresa Giardini è decisivo nell'uscita su Boschi, il portiere allontana la palla dalla disponibilità dell'attaccante, pronto a incrociare il destro. Il pari arriva al 66': cross rasoterra da sinistra, primo tentativo di Lazzari a centro area respinto, la sfera arriva a destra a Zannoni, seconda conclusione ribattuta, Lazzari controlla e scaraventa sotto la traversa. Al 70' Capicchioni pennella su punizione, destro non lontano dall'incrocio dei pali alla destra di Bovo. La rimonta la firma Giacopetti: all'80' il giovane attaccante della nazionale sammarinese viene lanciato da Zannoni e supera imparabilmente Bovo. Passano tre minuti e ancora un lancio per Giacopetti, che non controlla benissimo, ma riesce a destreggiarsi di fisico tra i due centrali avversari, per poi battere Bovo di destro. Il portiere è poi bravo ad allungarsi e a deviare il colpo di testa di Zannoni, servito da un cross dalla fascia destra.

ri.gia.