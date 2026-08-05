Il ponte mobile tra Cattolica e Gabicce è pronto: riapre un'infrastruttura molto attesa

Costo degli interventi: 300mila euro, di cui 200mila a carico di Cattolica e 100mila versati da Gabicce mare

Sono stati completati i lavori per il ponte mobile tra Cattolica e Gabicce. Questa mattina (5 agosto) si è tenuto il sopralluogo congiunto delle due amministrazioni, in testa le sindache Franca Foronchi e Marila GIrolomoni, gli assessori Alessandro Uguccioni e Roberto Reggiani. I lavori hanno riguardato le parti metalliche, la sostituzione delle bullonature e di tutti i tratti ammalorati della campata, la sostituzione degli stralli e loro tesatura. Sul fronte del sistema idraulico di movimentazione è stata eseguita la revisione dei martinetti di sollevamento, di pistoni e perni, con sostituzione di tutte le parti rovinate. Per quanto riguarda la manutenzione dei camminamenti in legno e dei parapetti, sono state sostituite le tavole della pavimentazione deteriorate e installati nuovi profili lignei del corrimano del parapetto del ponte. È stato risistemato anche tutto l’impianto elettrico. Il costo dei lavori è stato di 300mila euro, di cui 200mila a carico del Comune di Cattolica, proprietario dell’infrastruttura, e 100mila versati dal Comune di Gabicce Mare.

“Siamo intervenuti con lavori importanti e strutturali su questa opera strategica per i nostri due Comuni e territori utilizzata ogni giorno da migliaia di persone – spiegano le due sindache e gli assessori – Riconsegniamo a cittadini e turisti un’infrastruttura ancora più efficiente e sicura. Con la nuova normativa sui ponti, divenuta ancora più stringente dopo la vicenda del ponte Morandi, siamo dovuti intervenire prontamente. Ringraziamo gli operatori economici e turistici per la pazienza. Questi lavori sono stati condivisi e illustrati a tutti gli stakeholder proprio per spiegare nei dettagli l’importanza di riqualificare il ponte mobile che collega le nostre due città, comunità e imprese”.