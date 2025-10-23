Il prof riminese è il nuovo campione in carica a La Ruota della Fortuna

Vince 37mila alla prima e vuole continuare la sua fortunata avventura

Colpo grosso per Tommaso Galvani, insegnante di italiano e latino di Rimini, che è diventato il nuovo campione della Ruota della Fortuna, il popolare quiz televisivo condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 22 ottobre, Tommaso ha conquistato una vincita di circa 37mila euro. Poi si è aggiudicato al gioco bonus anche un anno di spesa gratuita offerto da Lidl.

In studio, a fare il tifo per lui, la sorella Eleonora. Tommaso tornerà sul palco del programma questa sera alle 20.35, per cercare di confermarsi campione e continuare la sua fortunata avventura televisiva.