Paradiso metropolitano, il Quartorto

Un'apericena tra il profumo della campagna e le mura della citta

Al centro di un luogo fuori dal tempo, l'atmosfera si fa rarefatta pur restando nel cuore della città. Se ne possono oltrepassare i confini elevandosi quasi ad un livello superiore, ad un piano superiore; quasi come essere sospesi ad un piano, quasi come essere al Quartopiano!

Ed invece immaginate di salire su un tappeto incantato per evadere dalla routine, proprio come quello di Aladino... volate con la mente, ma lasciatevi cullare dalla sensazione reale di un prato fresco, soffice e ordinato sotto i piedi. Un rifugio racchiuso…dove la cura delle piante e degli ortaggi ossigena la mente e guida i pensieri lontano dagli schemi.

Una parte dell'orto.

Proprio qualche sera fa ho partecipato all’inaugurazione di questo ‘spazio’, un angolo paradisiaco sotto il cielo dell’estate, così accogliente da far dimenticare di essere all’interno dei confini urbani della città: è Quartorto, l’orto a chilometro zero del ristorante Quartopiano di Rimini.

E qui la vera magia risiede nella capacità di connettere l'ospite con l'ambiente circostante fatto di natura e piante da frutto a km 0…riservati unicamente alla cucina del ristorante, che danno vita ad un connubio perfetto, il piacere del palato ed il profondo senso di relax sempre più atteso.

Un angolo dell'orto.

La convivialità è il cuore pulsante dell'evento. Al centro del giardino sorge il drink corner, primo pilastro della serata, che propone una selezione di vini curata in ogni dettaglio. Spicca il rosato di Nervi, fresco, scattante e avvolto da profumi di ciliegia e fragola di bosco.

Attorno a questo si snodano diverse oasi golose, si parte dai formaggi a latte crudo di Novafeltria da pascolo aperto, tra cui robiola di capra e blu di vacca, da degustare rigorosamente in senso orario per preservare il gusto, accompagnati dalle verdure dell'azienda pugliese 'Spirito Contadino'.

Si passa poi all'oasi BBQ, con arrosticini misti caldi, sfiziosi e perfetti e molto comodi da gustare in libertà dato il contesto.

Spazio poi al fritto contadino ‘in cono’ , guarnito con salsa guacamole dal gusto piccante e seguito dall'oasi della piadina con salumi romagnoli firmata dallo chef Silver Succi. Il viaggio continua con gli gnocchi di patate al sugo di mare con riduzione al basilico. Sapori reali questi, tangibili e pronti da condividere ancora una volta sotto il cielo dell’estate.

Non è mancato il tocco dolce finale con il romantico carretto dei gelati, con un un dettaglio magico di che in attimo ricongiunge tutti gli ospiti alla fiaba d’inizio, a quell’atmosfera incantata del mondo fantastico e del suo tappeto magico ….. dove ogni desiderio diventa realtà!

I colori vibranti degli allestimenti e delle piante, i giochi di luce suggestivi, i sapori autentici e la musica dal vivo, ogni singolo elemento è al suo posto, trasformando la serata in un ricordo indelebile.

Enjoy.

Il carretto dei gelati.

In foto i musicisti.