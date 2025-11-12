Il profumo della tradizione a Talamello: protagonista l’Ambra. Torna la fiera del Formaggio di Fossa

Due domeniche dedicate ai sapori del territorio, con il gemellaggio tra il celebre formaggio di fossa e la Pera Cocomerina di Verghereto

La tradizione torna protagonista a Talamello con la XXXIX edizione della Fiera del Formaggio di Fossa “L’Ambra di Talamello”, in programma domenica 16 e domenica 23 novembre 2025. L’evento, da anni appuntamento atteso e riconosciuto, è dedicato alla valorizzazione dell’Ambra di Talamello, il celebre formaggio di fossa che rappresenta un patrimonio gastronomico e culturale del territorio.

La manifestazione offrirà ai visitatori l’occasione di vivere un’esperienza unica tra mercatini di prodotti tipici e artigianali, spettacoli e intrattenimenti per tutte le età, oltre a percorsi culturali che permetteranno di scoprire la storia e le tradizioni del borgo. Novità di quest’anno sarà l’incontro gastronomico con la Pera Cocomerina di Verghereto, presidio Slow Food, frutto raro e prezioso dell’Appennino romagnolo, che si unirà all’Ambra di Talamello in un incontro di sapori autentici e identità locali.

Le attività prenderanno il via alle ore 10:00 con hobbisti e mercatino di prodotti tipici che animeranno le vie del paese. Alle 11:30 di domenica 16 novembre, presso il Museo Gualtieri di Talamello, sarà presentato il gemellaggio gastronomico tra la Pera Cocomerina e il Formaggio di Fossa, un connubio che celebra due eccellenze del territorio.

Per tutta la giornata sarà attivo lo stand della Pro Loco, dove i visitatori potranno gustare piatti tipici preparati con il formaggio di fossa. Nel pomeriggio il centro storico sarà animato da musica itinerante, capace di creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Durante entrambe le giornate della fiera, gli alunni della scuola primaria di Talamello vestiranno i panni di miniguide e accompagneranno i visitatori alla scoperta delle tradizioni del paese, rendendo l’esperienza ancora più autentica e partecipata.