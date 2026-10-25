Calcio Promozione D Misano, primo hurrà nella sfida salvezza. Cervia in vetta, Stella battuto dal Cesenatico

Il punto sulla settima giornata del girone D di Promozione: pari per il Riccione con il Solarolo

Nella settima giornata del girone D di Promozione, spicca il successo della Sampierana, che regola 3 a 2 un'altra squadra che alla vigilia del campionato era accreditata di ben altra posizione, la Reno di Giorgi. Dopo aver battuto il Misano al Campodoni, i bianconeri fanno il bis con lo stesso di risultato ed escono dalla zona calda della classifica. In vetta c'è il Cervia, che nell'anticipo ha superato 2-1 il Bellaria Igea Marina, seguito dalla coppia formata da Cesenatico e Collinello, matricola rivelazione. Il Cesenatico ha la meglio sulla Stella, che in trasferta ne ha perse 4 su 4, segnando una sola rete: il 2-0 firmato da Sorrentino e Scarponi, mentre il Collinello espugna il campo dello Sparta Castelbolognese, vero e proprio scontro al vertice. Il Diegaro passa in vantaggio con Magri, ma il Roncofreddo non si arrende e al 93' Touré trova il pari (1-1). Non è invece un momento favorevole alla riminesi: perdono la Stella e il Bellaria Igea Marina, il Riccione pareggia 0-0 con il Solarolo al Nicoletti. Sorride solo il Misano, che trova la prima vittoria in campionato, alla terza panchina di Scardovi, nello scontro salvezza con il Civitella. Decide il gol di Gudenzoni (1-0). Sempre in chiave salvezza, preziosa vittoria dello Spiv a spese dell'Edelweiss.

Cesenatico - Stella 2-0



CESENATICO: Hysa, A.Mazzarini, Rocchi, Fiaschini, Canarecci, Drudi, Guagneli (1' st Bianchi), Vitalino (3' st L.Nava), Sorrentino, Scarponi (47' st Polini), Masciullo (21' st Pulzetti). A disp.: Biondi, Cucchi, Quadrelli, Indelicato, F.Nava. All.: Durante.



STELLA: Temeroli, Maioli, Zavaglia, Belicchi (40' st Ferraro), Alvisi, Chiussi, Arcangeli (7' st Baroni), Bartolani (35' st Bacchini), Betti (7' st Fantini), Marchini, Greppi. A disp.: Ferri, Donati, Arduini, Cristiani, Piastra. All.: Bianchi.



ARBITRO: Martini di Ravenna.

RETI: 45' pt Sorrentino, 31' st Scarponi.

AMMONITI: Vitalino, Drudi, Belicchi, Fantini.

ESPULSI: 35' st Zavaglia.

Misano – Civitella 1-0

MISANO: Chiarabini, Bellocchi (20’ st Cannoni), Ceccarelli, Vagnarelli, Gudenzoni, Valeriani, Tamagnini (40’ st Politi), Voltasio, Torsani (15’ st Castro), Simoncelli, (45’ st Protti), Pecci (30’ st D’Adamo Sandri). A disp.: Giardini, Gennari, Camara, Ballotta. All.: Scardovi.

CIVITELLA: Balestri, Gregori, Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi (38’ st Marfella), Nannetti, Delvecchio (48’ st Mirashi), Chiarini, Monti, Milandri (23’ st Ruscelli). A disp.: Brasini, Biondini, Monti, Vallicelli, Cucchi, Lucarelli, All.: Gardini.

ARBITRO: Frassineti di Faenza

RETI: 21’ pt Gudenzoni.

AMMONITI: Poggi, Gregori, Delvecchio, Ricci, Vagnarelli.

Riccione - Solarolo 0-0



RICCIONE: Barbanti, Tamai (40' st Gambuti), Gianferrari, Pironi, Difino, Manfroni, Bellavista (12' st Shehi), Merli (18' st Ubaldi), Pruccoli (27' st Leardini), Diop, Polverelli (12' st Bortone). A disp.: Crescentini, Trianni, Lambertini, Mantovan. All.: Gurini.



SOLAROLO: Ravagli, Billi (13' st Antonelli), De Marco, Menicucci, Caroli, Hysa, Raffoni (15' st Ulivieri), Tola, Fabbri (36' st Nicoletti), Placci (20' st Cavolini), Fisconi. A disp.: Zauli, Caranti, Mongardi, Modelli, Togni. All.: Montanari.



ARBITRO: Voda di Imola.

AMMONITI: Merli, Raffoni, Placci, Tamai, Pruccoli, Ubaldi, Caroli.

Diegaro - Roncofreddo 1-1

DIEGARO: Stella, Rossi, Moncastelli (46' st Kasse), Distefano, Marconi, Alberighi, Soumahin, Baldinini, Magri (31' st Bascioni), Scoglio (34' st Mazzuoli), Palladino (18' st Pieri). A disp.: Balestra, Scarponi, Urbinati, Giorgini, Molfetta. All.: Bonacci.

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Zanni (21' st Bravaccini), Si.Brigliadori (20' st Lelli), Guiducci (14' st Toure), Scarponi, Delia (37' st Brighi), Falzetta, Zavatta (34' st Bullini), St.Brigliadori, Zanelli. A disp.: Cirongu, Borgini, Monti, Campana. All.: Freschi.

ARBITRO: Sirotti di Cesena. RETI: 37' pt Magri, 48' st Toure. AMMONITI: Alberighi, Scoglio, Rossi, Marconi.

Sampierana - Reno 3-2

SAMPIERANA: Zamagni, Quercioli, Comandini (36' st Locatelli), Ndiaye, Foschi, Ngom, S.Braccini, Conficoni (25' st M.Bardi), Gallo (38' st Barchi), Pippi, Boschetti. A disp.: Herghelegiu, Campacci, Soldati, Stoppa, D.Braccini, T.Bardi. All.: Mengozzi.

RENO: Gardini, Argelli, Cavallari, Prati, Gabelli, Corrado, Cobrescu (12' st Quarta), Bastari, Berardi (25' st Andreani), De Rosa (36' st Kema), Zamparelli (35' pt Giordano, 31' st Taroni). A disp.: Palermo, Bianchi, Bolognesi, Cepa. All.: Giorgi.

ARBITRO: Pantera di Farenza. RETI: 6' st Boschetti, 9' st Quercioli, 12' st Boschetti, 26' st Andreani, 46' st Prati (rig.). AMMONITI: Comandini. ESPULSO: 20' st Cavallari.

Altre gare

Spiv - Edelweiss 2-0 (9' st Guarino, 31' st Montemaggi).

Sparta Castelbolognese - Collinello 0-1 (13' st Primitivi).

Anticipo

Cervia United - Bellaria 2-1

CERVIA: Fusconi, Boschi, Agostini (33' st Gollinucci), Ndreu (11' st Valdinoci), Vesi, Stucchi (40' st Tombetti), Tisselli, L.Merloni, Bolognesi, Petricelli (23' st Zoffoli), Diop (12' st Altieri). A disp.: Morigi, Omokaro, B.Merloni, Vidali. All.: Biserni.

BELLARIA: Fabbri, Grossi, Di Gilio, Pianini (10' st Casali), Grieco, Zamagni, Alvisi (28' st Gia.Candido), Quarta, Vitali, Muci, Lorenzini (15' st Giunchi). A disp.: Ramenghi, Pasolini, M.Cordatore, S.Cordatore, Crescenza, Giu.Candido. All.: Buda.

ARBITRO: Renzi di Imola.

RETI: 43' pt Stucchi, 16' st Altieri, 43' st aut.Vesi.

AMMONITI: Boschi, Altieri, Alvisi, Pianini.

Classifica

Cervia 16, Cesenatico, Collinello 14, Roncofreddo e Sparta Castelbolognese 13; Solarolo 12, Sampierana 10, Edelweiss, Riccione 9, Diegaro 8; Stella, Spiv, Bellaria Igea Marina 7, Misano e Reno 5, Civitella 4.