In Eccellenza duello Rimini-Imolese, Sammaurese terzo incomodo. Primo hurrà Pietracuta

Santarcangelo e Futball Cava Ronco Forlì a zero punti in classifica

Nessuna sorpresa, o quasi, nel girone B di Eccellenza. La vetta è infatti, come da pronostico, un testa a testa tra Rimini e Imolese: i biancorossi di Gadda hanno superato 3-0 il Santarcangelo nel derby del Mazzola e hanno ancora la porta inviolata, l'Imolese ha espugnato 2-1 il campo del Sanpaimola grazie alla rete di Toure al 90'.

Terzo in classifica, con sette punti, il Massa Lombarda, che con autorevolezza e senza subire pericoli, esce da Savignano con i tre punti, grazie al 2-0 firmato da Di Pasquazio e Badiali. La Sammaurese, sconfitta dal Rimini all'esordio, insegue a -3 dalla vetta: i giallorossi non risparmiano la Comacchiese, battuta 6-0. Bonandi apre le marcature, Donati raddoppia, poi doppietta di Merlonghi e le reti di De Vincenzo e Misuraca.

Da segnalare la prima vittoria del Pietracuta, che nonostante le assenze espugna il campo del Futball Cava Ronco Forlì grazie a un gol al 5' di Gessaroli. Il Novafeltria nell'anticipo era stato fermato sul pari 1-1 dalla Valsanterno, il San Marino si arrende in casa alla Fratta Terme, mentre finisce 0-0 il confronto tra Osteria Grande e Medicina Fossatone, con gli ospiti che sprecano a fine primo tempo un rigore con Lanzoni.

La classifica del girone B di Eccellenza

Imolese e Rimini 9, Massa Lombarda 7, Sammaurese 6, Osteria Grande, Medicina Fossatone, Pietracuta, Russi 5, Novafeltria e Castenaso 4, Fratta Terme, Savignanese, Sanpaimola, Comacchiese 3, Valsanterno 2, San Marino 1; Futball Cava Ronco e Santarcangelo 0.