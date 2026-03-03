Il pusher delle aree verdi di Miramare incastrato dalla Polizia Locale: sequestrati 4 etti di hashish

Il giovane di 22 anni arrestato lunedì 2 marzo

Ieri sera (lunedì 2 marzo) la Polizia Locale di Rimini ha arrestato un 2enne con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti a Miramare. La perquisizione personale, veicolare e domiciliare, condotta intorno alle ore 20, ha portato al sequestro di 400 grammi di hashish in quattro panetti, un bilancino di precisione e 4.300 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita.

L'operazione è l'esito di alcuni giorni di osservazione: gli agenti in borghese della squadra giudiziaria avevano notato il giovane in contatti frequenti con diverse persone nelle aree verdi del quartiere, con modalità ritenute compatibili con la cessione non solo di singole dosi ma anche di quantitativi superiori cosi detti ‘panetti’. Dopo aver individuato l'abitazione del soggetto, adiacente a una delle zone monitorate, ieri sera lo hanno fermato e proceduto alla perquisizione.

Il 22enne è stato tratto in arresto con l’accusa di ‘detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti’ (ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90) e condotto nella camera di sicurezza del comando di polizia locale, in via della Gazzella, dove ha trascorso la notte. Stamattina, nell'udienza per direttissima con il Giudice del Tribunale di Rimini, ha patteggiato 10 mesi e 20 giorni di reclusione con pena sospesa e 2.400 euro di multa, con rinvio del processo al prossimo maggio.

Contrasto allo spaccio, i numeri del 2025 e dei primi due mesi del 2026

Il sequestro di ieri - 400 grammi di hashish e 4.300 euro - si aggiunge ai numeri finora registrati nel 2026. Nei soli mesi di gennaio e febbraio la Polizia Locale ha già sequestrato complessivamente 204,42 gr di sostanze stupefacenti, di cui 69 di hashish, 88,2 di cocaina, 13 di marijuana, 29,7 grammi di eroina e 4,52 di altre sostanze, e un totale di denaro contante sequestrato pari a 2.265 euro.

Numeri che segnano una crescita iniziale rispetto all’attività svolta nel 2025. L’anno scorso infatti l'attività di sicurezza urbana ha registrato 52 persone arrestate e 197 persone denunciate a piede libero, a fronte di 5.810 persone controllate sul territorio. Le persone accompagnate in ufficio per l'identificazione sono state 85, mentre 162 sono state fotosegnalate. Sul fronte delle sostanze stupefacenti sono stati eseguiti 52 sequestri, per un quantitativo totale di circa 4.552 grammi, composti principalmente da hashish (1.965,89 gr.), cocaina (661,94 gr.), marijuana (177,2 gr.) ed eroina (276,75 gr.), con una quantità rilevante di ketamina pari a 360 gr.; sul fronte delle sanzioni connesse agli stupefacenti, sono state elevate 127 sanzioni amministrative (art. 75 DPR 309/90) e 35 denunce (art. 73), mentre le misure cautelari richieste dall'Autorità Giudiziaria sono state 13. Sul piano dell'ordine pubblico, le unità cinofile hanno svolto 70 servizi antidroga e 49 servizi interforze con Carabinieri e Polizia di Stato.