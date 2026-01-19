Il Re del Boogie-Woogie in concerto a Rimini: è in arrivo Kenny Wayne

Il tour europeo di “Blues Boss” passa dall'House of Rock

Il Re del Boogie-Woogie sbarca in Italia: Kenny "Blues Boss" Wayne infiamma l’House of Rock di Rimini. Giovedì 22 gennaio, ore 22:00 – Un’esclusiva data del Tour Europeo 2026 porta in Romagna la leggenda vivente del piano Blues.

Inserito nel prestigioso quadro del suo Tour Europeo 2026, questo appuntamento rappresenta un’esclusiva imperdibile per l’Italia. Non è solo un concerto, ma un evento magnetico che vede protagonista uno dei più grandi pianisti e interpreti contemporanei del genere, vincitore di un Blues Grammy Award nel 2024 e membro della prestigiosa Boogie Woogie Hall of Fame.

Un’Icona Senza Tempo

Con il suo inconfondibile stile sgargiante e una tecnica pianistica che fonde con maestria Blues, Boogie-Woogie e Jazz, Kenny Wayne domina gli "88 tasti" con un’energia fresca e travolgente. Accompagnato da una band di caratura mondiale – che schiera Russell Jackson al basso (già al fianco di B.B. King), Heggy Vezzano alla chitarra e Joey Dimarco alla batteria – il "Blues Boss" promette uno show ad alto voltaggio emotivo.

La Serata all’House of Rock

Il tempio del rock riminese aprirà le sue porte alle 20:00 per chi desidera cenare a ritmo di blues, mentre il live esploderà nella Main Room alle 22:00. Al termine del concerto, la festa continuerà con un DJ-set fino a tarda notte.