Il ricordo della giovane ginnasta Elisa Antonacci: a lei intitolata la palestra di via Euterpe

Intitolazione della palestra di via Euterpe alla ginnasta Elisa Antonacci: appuntamento sabato 21 marzo alle ore 10:30

Rimini onora la memoria della giovane ginnasta nazionale Elisa Antonacci, prematuramente scomparsa nel 2022. La palestra comunale di via Euterpe sarà ufficialmente intitolata a Elisa in una cerimonia che si terrà sabato prossimo, 21 marzo, alle ore 10:30.

La cerimonia di intitolazione sarà accompagnata da una piccola esibizione delle allieve del settore agonistico e da una performance delle ex compagne di Elisa, che riproporranno la coreografia dell’ultima gara a cui la giovane partecipò. Saranno presenti all'evento l'assessore allo sport Michele Lari, parenti, amici e alcune compagne di Elisa, che condivideranno ricordi e riflessioni sul suo impatto nel mondo della ginnastica.

Dopo la scopertura della targa commemorativa, posizionata all'ingresso della palestra, la struttura ospiterà nel pomeriggio un importante campionato di serie C, già previsto nel calendario nazionale per il fine settimana. Un primo evento nella palestra dedicata ad Elisa che non solo celebra la sua vita, ma prosegue la sua eredità sportiva, ispirando le nuove generazioni di atleti.

Elisa Antonacci ha iniziato il suo percorso nella ginnastica artistica all'età di cinque anni, dimostrando fin da subito una spiccata predisposizione per questa disciplina. La sua carriera sportiva è stata caratterizzata da un impegno costante e da una partecipazione attiva a numerose competizioni regionali e nazionali. Il suo talento si è manifestato sin dai primi anni, quando è stata selezionata per entrare nel gruppo pre-agonistico della Polisportiva Celle Rimini, segnando così l’inizio di un’attività più intensa e strutturata. Il debutto nella categoria Gold individuale, avvenuto a soli otto anni, rappresentò un momento cruciale, dando avvio a un percorso ricco di successi e soddisfazioni. Elisa si è distinta non solo per la sua eleganza nei movimenti e la coordinazione, ma anche per la determinazione e la maturità sportiva, che l’hanno portata a competere al Campionato di Serie B Nazionale nel 2019.

"Intitolare la palestra di via Euterpe a Elisa non è solo un tributo alla sua memoria, ma un impegno a mantenere vivo lo spirito di dedizione e passione che ha caratterizzato la sua vita, offrendo alle nuove generazioni di atleti un esempio luminoso da seguire", evidenzia l'amministrazione comunale.