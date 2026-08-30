Il ricordo di Francesco Di Mario: l'Atletico Marecchia vince la prima edizione del memorial

Il ricavato finanzierà un murale dedicato al giovane centrocampista

Ieri pomeriggio (sabato 29 agosto) l'Atletico Marecchia è sceso in campo in una gara amichevole con l'under 19 del Novafeltria, al comunale di Pennabilli "Francesco Di Mario", un appuntamento molto atteso che costituiva la prima edizione del memorial dedicata proprio al giovane centrocampista al quale, da qualche mese, è stato intitolato l'impianto sportivo.

Sul campo ha prevalso l'Atletico Marecchia con il punteggio di 2-0 e le reti di Diouf e Alessi, arrivate negli ultimi minuti di una gara equilibrata. Ma quello che contava era ritrovarsi insieme in ricordo di Francesco: l'ingresso era a offerta libera e il ricavato servirà a finanziare un murale a lui dedicato. All'appuntamento era presente anche la famiglia di Di Mario, in primis mamma Manuela, e il sindaco pennese Mauro Giannini. "Vogliamo che questo sia un luogo dove il nome di Francesco non sia soltanto scritto su una targa, ma continui a essere presente nelle persone, nei ragazzi e nei bambini che lo frequentano. Perché un campo sportivo non è soltanto un campo. È un luogo dove si cresce, si fanno amicizie, si condividono sogni e si impara anche a vincere e a perdere", ha evidenziato Paolo Draghi, ds dell'Atletico Marecchia. "Ci auguriamo che questo sia soltanto il primo di tanti Memorial e che ogni anno questo campo possa tornare a riempirsi di persone, di ragazzi e di palloni. Perché finché su questo campo si continuerà a giocare, una parte di Francesco continuerà a vivere qui".