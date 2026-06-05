Il ricordo di Giacomo Arlotti: un'aula della sua scuola porta da oggi il suo nome

Cerimonia alla scuola secondaria di 1° grado Di Duccio alla presenza della famiglia e degli amici

È scomparso a inizio anno all'età di 37 anni. Il ricordo di Giacomo Arlotti, "Jack Arlo", continua a battere ancora nei cuori di chi lo conosceva. Insegnante, musicista, cantante e calciatore: tanti gli interessi che Giacomo ha coltivato prima del decesso, improvviso. E tante, quindi, le persone che lo hanno incontrato e apprezzato per le sue doti umane. Il ricordo, come detto, continua a pulsare vivo: e dal 4 giugno la scuola secondaria di 1° grado Di Duccio, dell'Istituto Comprensivo di Miramare, ha un'aula, quella informatica, che porta il suo nome: Aula Jack. A comunicarlo è il comitato formato dalle rappresentanze di docenti, studenti e genitori. L'aula è stata inaugurata ieri (4 giugno), alle 14, alla presenza della famiglia e del suo gruppo punk "Shorto". Alle pareti campeggiano decorazioni realizzate dai suoi alunni.

"Giacomo Arlotti non sarà dimenticato, persona empatica e capace di arrivare al cuore e alla mente di tutti: nello sport dove è stato esempio di educazione e leggerezza, nella scuola dove insegnava matematica e scienze ed è stato capace di coinvolgere i colleghi e soprattutto i suoi allievi, nella musica con l’energia travolgente del Punk. Una breve vita spesa bene cha ha lasciato un segno indelebile in chi l’ha conosciuto", il commosso ricordo del comitato.

