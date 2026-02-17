Il ricordo di Gianni Indino: "Energico, sempre presente, non perdeva il sorriso. Un amico di Rimini"

Intitolato a Gianni Indino l’Auditorium della sede provinciale di Confcommercio Rimini nel corso di un’emozionante cerimonia

Un momento di intensa partecipazione e profonda commozione ha accompagnato la cerimonia di intitolazione dell’Auditorium della sede provinciale di Confcommercio Rimini all’ex presidente Gianni Indino scomparso nel febbraio dello scorso anno, figura centrale per lo sviluppo e l’autorevolezza dell’associazione sul territorio riminese.

Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti e i soci di Confcommercio, i dipendenti che hanno ricordato la figura dell’ex presidente attraverso un emozionante video, la famiglia e gli amici, insieme al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, al presidente di Ieg - Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti e allo storico presidente del Silb Rimini, Ennio Sanese, che ha ricordato i primi passi di Indino nel Sindacato Italiano Locali da Ballo, di cui divenne un presidente istrionico e sempre attento: “Gianni è stato un presidente energico, sempre presente. Sapeva rappresentare il mondo dei locali da ballo con competenza e orgoglio, senza mai perdere il sorriso nemmeno nei momenti più complicati”.

Il sindaco Sadegholvaad, visibilmente emozionato, ha voluto ricordare il legame personale che lo univa a Indino: “L’amicizia che mi legava a Gianni andava ben oltre i ruoli istituzionali. Era una persona capace di unire, di ascoltare e di costruire ponti. Oggi Rimini rende omaggio non solo a un dirigente di valore, ma a un amico che ha saputo mettere il dialogo e la passione al centro della sua azione, sempre votata al bene del territorio”.

A fare gli onori di casa è stato l’attuale presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, insieme ai vicepresidenti Giacomo Badioli e Alfredo Rastelli. Nel suo intervento, Zanzini ha sottolineato: “Gianni ha saputo guidare Confcommercio Rimini con visione, passione e grande senso delle istituzioni. Ha rafforzato l’autorevolezza dell’associazione e ne ha ampliato il ruolo come punto di riferimento per il territorio e per le imprese”.

Particolarmente toccante il momento dello svelamento della targa, avvenuto insieme al sindaco, alla moglie Anna e alla figlia Valentina. Nel suo intervento, Valentina ha espresso gratitudine per la vicinanza dimostrata dall’associazione: “È bello ritrovare qui la squadra di Confcommercio unita nel ricordo di mio padre. Sapere che il suo percorso continuerà attraverso il lavoro dell’associazione è per noi motivo di grande orgoglio”.

Durante la cerimonia è stato letto anche un messaggio del presidente nazionale del Silb-Fipe, Maurizio Pasca, che ha ricordato l’integrità e la competenza di Indino, annunciando la Borsa di Studio Gianni Indino istituita a livello nazionale per onorarne la memoria e trasmetterne i valori alle nuove generazioni.

Il direttore di Confcommercio Rimini, Andrea Castiglioni e il vicepresidente di Ebc Rimini, Gianluca Bagnolini, hanno inoltre illustrato i Premi dedicati alle imprese e agli studenti lavoratori istituiti per commemorare Gianni Indino e ricordarne l’impegno. Per quanto riguarda Confcommercio Rimini, è stato istituito il premio destinato a un’azienda del territorio che nel corso del 2026 si distinguerà per la propria vocazione al divertimento, all’intrattenimento e alla creazione di legami sociali, “ambiti - ha sottolineato Castiglioni - che Indino ha sempre considerato centrali per l’identità economica e culturale del territorio".