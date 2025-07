Il ricordo di Giorgia Graci vive nei suoi versi: presentata a Cattolica la sua raccolta di poesie

il Vicesindaco Vaccarini sottolinea "la forza che può avere la parola quando nasce dal dolore ma sceglie la speranza"

Ha affidato le sue emozioni, i suoi sogni e speranze alla poesia. E ora quei versi la faranno vivere per sempre. Mercoledì 2 luglio, alle ore 21, agli stabilimenti “Stella Marina” sarà presentato il libro “Rinascere, tra sentimenti e femminilità”, la raccolta di poesie di Giorgia Graci, la giovane artista e scrittrice, scomparsa il 27 dicembre 2024 a causa di una grave malattia genetica, premiata nel 2023 al Premio Letterario Internazionale “Città di Cattolica”. Nel 2025 la casa editrice “Pegasus” ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie dal titolo “Rinascere” e mercoledì la famiglia di Giorgia Graci (nipote della professoressa cattolichina Rosa Agliata) ha organizzato la serata di presentazione della sua opera in suo ricordo. Giorgia era diventata un simbolo di speranza quando nel 2023 aveva deciso di condividere pubblicamente la sua storia per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua patologia.

I suoi versi saranno letti da Simona Donati e da M. Giuliana Imbò, con l’accompagnamento delle musiche del Maestro Sandro Marcheggiani. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle patologie Neurofibromatosi tipo 2 e Schwannomatosi.

“Giorgia era una ragazza positiva e che amava la scrittura – il commento del Vicesindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini -. Nei suoi versi, come nelle sue azioni, c’era sempre una luce, un desiderio tenace di futuro nonostante le difficoltà che la vita le ha imposto. La sua testimonianza ci ricorda la forza che può avere la parola quando nasce dal dolore ma sceglie la speranza. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata speciale, in cui la nostra comunità si ritrova, si stringe e si riconosce nei valori più autentici: solidarietà, memoria, bellezza. Sarà un momento per ricordare Giorgia, ma anche per rafforzare quel senso di vicinanza che rende più forte ogni territorio. Ci stringeremo alla famiglia di Giorgia, ai parenti di Cattolica, che hanno organizzato questa serata. Sono un esempio per come hanno saputo trasformare un dolore immenso in un inno alla vita e alla speranza”.

Giorgia Graci nasce a Caltanissetta nel 1994 ma cresce a Castrofilippo, un piccolo paese in provincia di Agrigento. All’età di tre anni le viene diagnosticata la Neurofibromatosi di tipo 2 (Nf2), una malattia rara, a causa della quale sarà costretta ad affrontare tanti complicati interventi chirurgici che le lasceranno gravi deficit fisici, come la mancanza della vista ad un occhio e la perdita totale dell’udito. Vive per diversi anni a Palermo, lavorando come copywriter e gestore dei canali social per un’azienda di prodotti tipici siciliani. Ama ogni forma d’arte e proprio la passione per la scrittura la spinge a seguire dei corsi di scrittura creativa. Emotiva e sensibile, ama trasformare in versi ciò che vive in quel momento. Dolore, rinascita, speranza sono i temi ricorrenti nelle sue poesie. La poesia per lei è spesso un rifugio in cui trova riparo e conforto e soprattutto si sente libera di esprimersi. Ha intitolato infatti la sua prima raccolta di poesie “Rinascere”. Giorgia nell’ultimo anno, pur avendo combattuto con tutte le sue forze contro la malattia, termina i suoi giorni il 27 dicembre 2024. Il suo impegno costante nell’offrire sostegno ad altre persone affette dalla stessa malattia e nel voler dare maggiore visibilità alla Neurofibromatosi di tipo 2 (Nf2) si realizza con la pubblicazione delle sue poesie, che sono un inno alla vita e a non arrendersi di fronte alle avversità.