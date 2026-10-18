Il Rimini cade, ma l'Imolese non ne approfitta: con il Massa è 0-0. Castenaso, 4 vittorie su 4 in casa

Il punto sull'ottava giornata del girone B di Eccellenza: tra le riminesi sorride solo il Pietracuta, che esce indenne dalla trasferta di Medicina. Novafeltria e Santarcangelo sconfitti

L'ottava giornata del girone B di Eccellenza si è aperta con una sorpresa: il Rimini è stato sconfitto 3-1 in casa dal Sanpaimola. L'Imolese aveva di fronte però il Massa Lombarda, tra le migliori squadra del girone. L'incontro di oggi pomeriggio è finito con un pari a occhiali, che porta i rossoblù di Antonioli a -3 dal Rimini: domenica si gioca lo scontro diretto in casa dell'Imolese. Con il pari di oggi, il Massa Lombarda scende al quarto posto, subendo il sorpasso del Castenaso, che macina gioco e gol con l'Osteria Grande, battuta 3-0. Al 28' Magli serve l'assist vincente a Castellacci. Nella ripresa Monti da fuori area e Arseni su assist di testa di Canova arrotondano il risultato. Per l'undici allenato da Riccardo Regno è la 4 vittoria su 4 in casa: ha fatto meglio del Rimini, che si è fermato a 3 su 3 davanti al pubblico amico.

Tornando a sabato, la Savignanese ha conquistato un buon pari in casa con il Russi, fermato dalle grandi parate di un Forti in grande spolvero, come già capitato nel derby con il Santarcangelo: 1-1 il risultato finale. E il Santarcangelo continua a soffrire nella zona rossa della classifica: la Valsanterno parte a mille e dopo 7 minuti è già 2-0 con le reti di Simone e Fiengo. La matricola di Borgo Tossignano una domenica fa aveva sconfitto il San Marino, che oggi a Comacchio si affida ai pali: la squadra di casa ne colpisce quarto, ma porta a casa la posta piena grazie a Succi (1-0). Non è una gran giornata per le squadre del Riminese: sorride solo il Pietracuta, che esce indenne dalla trasferta di Medicina (0-0), mentre il Novafeltria cade 2-0 in casa con la Sammaurese. La Fratta Terme conquista il sesto risultato utile consecutivo e ritrova la vittoria: con il fanalino di coda Futball Cava Ronco Forlì è 2 a 0, segnano Panzavolta e Montesi.

Classifica

Rimini 21, Imolese 18, Castenaso 15, Massa Lombarda 14, Sanpaimola e Comacchiese 14; Fratta Terme, Savignanese, Valsanterno 12; Pietracuta 11, Medicina Fossatone 10, Novafeltria e Russi 8; Sammaurese e Osteria Grande 6, Santarcangelo 3; Fcr Forlì 1, San Marino -2 (Nota: Sammaurese 5 punti di penalizzazione, San Marino 4).