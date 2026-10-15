Il Rimini Calcio è tornato ad appassionare tutta la città: e il rapper dedica alla squadra e al tifo una canzone

Il singolo del rapper Esdra disponibile da qualche giorno sulle piattaforme di streaming

La passione per il calcio e il legame con la propria città sono al centro di “Cuore biancorosso”, il nuovo singolo di Esdra, rapper, vocalist e dj riminese, disponibile dal 10 ottobre sulle piattaforme di streaming. Il brano è dedicato alla squadra di calcio cittadina e alla sua tifoseria; e nasce dalla volontà dell'artista di raccontare, attraverso la musica, luoghi, ricordi ed emozioni legati alla propria crescita. Con sonorità pop e hip-hop, il singolo richiama alcuni elementi della vita riminese: il mare, la spiaggia, i locali e il calcio. I colori bianco e rosso diventano il riferimento attorno al quale si sviluppa il racconto, che mette in relazione le esperienze personali dell'autore con il senso di appartenenza alla squadra e alla città. L'idea, spiega Esdra, è "riportare alla memoria momenti dell'infanzia e scene di vita quotidiana, trasformandoli in immagini condivisibili anche da chi riconosce nel Rimini Calcio una parte della propria storia". "Volevo raccontare delle immagini di vita vissuta, far tornare alla memoria quei momenti che ognuno di noi si porta dentro dall'infanzia, come fossero delle istantanee che ci strappano un sorriso melanconico -racconta l'artista - L'obiettivo era riuscire a celebrare la mia città e la mia squadra del cuore in modo passionale e romantico, proprio come la sua tifoseria".