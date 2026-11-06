Omaggio agli anni '90 Il Rimini Calcio presenta la nuova maglia di riserva: spicca il blu royal

La divisa sarà indossata sabato con il Medicina Fossatone

Nonostante militi in Eccellenza, il Rimini Calcio anche dal punto di vista del look dimostra di essere piazza che con il dilettantismo non ha molto da spartire. La società di piazza del Popolo ha infatti ottenuto da Macron due maglie personalizzate: la prima a scacchi biancorossi, la seconda, presentata oggi, blu royal, con maniche biancorosse e colletto rosso. Il motivo rosso delle maniche prosegue poi nella maglia. A disegnarla è stato uno stilista italiano: Massimo Giorgetti. Sul colletto c'è la sigla: MG x RC (Massimo Giorgetti per Rimini Calcio). La divisa ricorda, per il template, le casacche della parte finale degli anni '90 e dei primi anni duemila. Sarà indossata nell'anticipo di sabato con il Medicina Fossatone.