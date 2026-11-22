Calcio Eccellenza girone B Rimini, trasferta a Massa Lombarda. Derby Santarcangelo-San Marino, partite thrilling per Novafeltria e Pietracuta

Il Novafeltria sfida il Futball Cava Ronco, Pietracuta a Savignano

Dopo le partite di coppa, Rimini e Massa Lombarda si sfidano in campionato nella quattordicesima giornata del girone B. I biancorossi si avvicinano al titolo di campione d'inverno, "rullando" gli avversari - Sanpaimola a parte - con gioco e grazie alla qualità dei suoi interpreti. I ravennati invece hanno in squadra un giocatore che nel Rimini potrebbe tranquillamente giocare titolare, anche nella categoria superiore: Alberto Malo, trequartista di gamba e tecnica, temibile con i suoi inserimenti, ma anche con le conclusioni di fuori area. Massueme, sulla fascia destra, è un "pendolino" da non sottovalutare. Il resto è una squadra di buon livello, per la categoria, che lotterà per i playoff. Ma il pronostico ovviamente pende a favore del Rimini, che oggi potrebbe guadagnare altri punti sulle dirette rivali. Il Castenaso ospita la Fratta Terme, altra realtà solida del girone, l'Imolese va in casa di una Valsanterno che è l'assoluta rivelazione di questa prima parte di stagione: è un derby da 1x2. Lo spettacolo non mancherà, mentre a Santarcangelo, per il "derby" con San Marino, quello che non deve mancare, per la squadra di casa, sono i punti. L'occasione è davvero ghiotta, per i clementini, e per il redivivo Football Cava Ronco, che va a Secchiano contro un Novafeltria ferito nel morale dopo il 2-2 nel derby con il Pietracuta. Il derby dell'Alta Valmarecchia potrebbe essere il "turning point" sia per il Novafeltria, in senso negativo, che per il Pietracuta, in senso positivo. La strada per la risalita è impervia, ma Fregnani può aggiustare il tiro, grazie anche al mercato: Nastase si è subito inserito con grande autorevolezza nei meccanismi difensivi. Oggi il Pietracuta è chiamato a un duro test: si va a Savignano sul Rubicone, contro una Savignanese battuta dall'Imolese, ma sempre in partita. La squadra di Prati fin qui ha disputato un ottimo campionato e una vittoria oggi permetterebbe ai gialloblù di iniziare a ragionare in chiave playoff e non playout.