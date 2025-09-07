Il Rimini dei giovani è coraggioso, la Ternana è senza pietà: 1-4 al Neri

I biancorossi lottano, il gol dell'1-2 di Ferrante lascia dubbi per un gioco pericoloso non fischiato all'attaccante rossoverde

Il Rimini dei ragazzini ci prova, ma alza bandiera bianca davanti a una Ternana che per lunghi momenti del primo tempo palesa difficoltà. Poi il concitato recupero e un gol bello, ma macchiato da possibile irregolarità, apre la porta al successo degli umbri.

In campo, al fischio di inizio, c'è una vera e propria Under 23 per i biancorossi: tre over e poi tutti giovani, chi come Lepri e Longobardi con una buona esperienza, gli altri a digiuno di calcio dei grandi, fatta eccezione per i 5 minuti giocati da Capac con l'Under 23 e per Moray, in D con lo United Riccione. Il copione della partita sembra scritto: cinque minuti, Ndrecka mette in area, Balcot anticipa Longobardi e batte l'incolpevole Vitali. La Ternana gioca a ritmi bassi, cerca il cross, ma la difesa biancorossa, imperniata su Bellodi, allontana tutte le minacce. Capac tenta il tunnel: la giocata dimostra comunque l'atteggiamento sbarazzino di questi giovani, che prendono coraggio. Il gol di Lepri al 29' arriva sul secondo corner, la palla di Piccoli è una leccornia, il difensore dimostra la sua abilità nel gioco aereo. Il Rimini ci crede: D'Agostini servito da Capac colpisce la traversa, Piccoli fa il Pirlo, Longobardi è in fuorigioco e a nulla vale la galoppata e l'assist per il tap-in di Capac. Liverani allora sostituisce l'infortunato Loiacono con Maestrelli, ma soprattutto sostituisce la mezzapunta Romeo, piuttosto imprecisa, con un attaccante, Dubickas. Gli umbri passano al 3-4-1-2 e trovano il gol nel recupero del primo tempo, con un'acrobazia di Ferrante che però sembrava poter costituire azione di gioco pericoloso su Fabbri. È una beffa: il Rimini si sbilancia, Bellodi in campo aperto fatica e Ferrante si lancia in area, poi il suo sinistro diventa l'assist per il tap-in di Dubickas. Risultato crudele, che punisce il Rimini oltre i suoi demeriti.

A inizio ripresa scendono i titoli di coda sulla partita: Piccoli tocca di mano in area, Orellana di sinistro spiazza Vitali dal dischetto. Il portiere evita la cinquina su Vallocchia e su Orellana, nel Rimini esordiscono tanti baby, poi l'ex Leonardi prova il jolly su punizione, Vitali allontana. Al fischio finale è seconda sconfitta su due gare giocate al Neri, terza su quattro nelle prime partite ufficiali. Ora dopo le dimissioni di Nember tocca a Giammarioli (domani attesa l'ufficialità) a reperire sul mercato degli svincolati i rinforzi per provare a salvare una stagione già compromessa.

Rimini - Ternana 1-4

MARCATORI: 5' Balcot, 29' Lepri, 46' pt Ferrante, 50' pt Dubickas, 57' Orellana (rig.).



RIMINI (3-5-2): Vitali - Lepri (57' Luzaic), Bellodi, Fabbri (74' Frati) - Moray, Asmussen (84' Mini), Piccoli, Gemello (74' Rubino), Longobardi - D'Agostini, Capac (74' Romualdi).

IN PANCHINA: Pirini, Gagliano; Zammarchi, Mengoni, Di Pollina.

ALLENATORE: D'Alesio.

AMMONITI: Gemello, Luzeic.



TERNANA (3-4-2-1): D'Alterio - Donati, Loiacono (38' Maestrelli), Martella - Balcot (74' Meccariello), Vallocchia, Tripi (66' McJannet), Ndrecka - Orellana, Romeo (38' Dubickas) - Ferrante (74' Leonardi).

IN PANCHINA: T.Vitali, Morlupo; Valenti; Proietti, Turella, Bruti; Brignola, Longoni.

ALLENATORE: Liverani.

ESPULSI: Liverani (all. Ternana).

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro

NOTE: angoli 4-3, tiri in porta 4-7. Recupero 6' pt, 3' st.