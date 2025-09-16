Il Rimini F.C. dà il benvenuto a Gabriele Ferrarini

Il Rimini F.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gabriele Ferrarini.

Terzino destro, classe 2000, nato a La Spezia, Ferrarini è un prodotto del settore giovanile della Fiorentina, con cui ha completato l’intero percorso di formazione fino ad arrivare alla Prima Squadra.

Dopo l’esordio tra i professionisti in Serie C con la Pistoiese, ha maturato esperienze importanti in Serie B, indossando – tra le altre – le maglie di Venezia, Perugia e Feralpisalò, club nei quali ha saputo distinguersi per continuità di rendimento e affidabilità, consolidando la propria crescita nella categoria.

A livello internazionale, Ferrarini ha vestito la maglia dell’Italia in tutte le rappresentative giovanili dall’Under 18 all’Under 20, fino all’esordio con l’Under 21 il 3 settembre 2021 nella gara di qualificazione agli Europei contro il Lussemburgo.

Calciatore moderno, dotato di grande gamba e capacità di abbinare efficacia in fase difensiva e qualità nelle proiezioni offensive, Ferrarini rappresenta un innesto di valore che andrà a rafforzare il reparto arretrato biancorosso, portando al gruppo esperienza, dinamismo e mentalità.