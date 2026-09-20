Il Rimini mette la quarta: al Neri il Russi travolto sul piano del gioco, è 3-0

Apre le marcature Nava al 40', nella ripresa segnano i bomber Carmona e Piazze

Rimini - Russi 3-0

RIMINI: Roberto - Fabbri, Nava, Maggioli, Carnesecchi (38' st Bellavista) - Bertani (15' st Zannoni), De Angelis, Nisi (29' st Pasquini) - Cicarevic - Piazze (29' st Carlini), Vitucci (15' st Carmona). A disp.: Pollini, Ciavatta, Ammora, Moricoli. All.: Gadda.

RUSSI: Sarini, Gualandi, Dradi, Bertoni, Colombo, Buscherini, Zela (28' st Magrini), Zattini, Guidi (18' st Grazhdani), Brigliadori (39' st Biondelli), Saporetti (28' st Battiloro). A disp.: Paoletti, Trocchia, Bandini, Miserocchi, Venturi. All.: Ferrario.

ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 40' pt Nava, 23' st Carmona, 26' st Piazze.

AMMONITI: Carnesecchi.

RIMINI Il Rimini mette la quarta: i biancorossi superano 3 a 0 il Russi, conquistando la quarta vittoria stagionale. Impressionante prova di forza della squadra di Gadda, che finora non ha mai subito gol - segnandone 10 - e che oggi ha schiacciato l'avversario per lunghi tratti, mettendo in mostra un gioco convincente, in miglioramento rispetto alle prime uscite. I biancorossi, senza Magnanini con Carnesecchi al suo posto, sono scesi in campo con il 4-3-1-2, con Vitucci in attacco a fianco di Piazze. Il Russi risponde con un 4-3-2-1 con Saporetti terminale offensivo. Dopo il fischio d'inizio, i biancorossi prendono subito in mano il pallino del gioco, mettendo in mostra una miglior sintonia tra i reparti, rispetto alle prime partite, nella fase di possesso. Cicarevic scalda i guanti di Sarini, Brigliadori replica con Roberto, poi è il Rimini a sfiorare il gol al 20' con Cicarevic che aggancia in area con eleganza, ma il tiro colpisce il palo esterno. Nel giro di un minuto, dal 22' al 23', Piazze prima trova l'assist per Bertani, che calcia alto, poi tenta la girata in area, ma senza inquadrare il bersaglio. La squadra di casa spinge, al 35' Nisi guadagna un angolo; sul cross Sarini respinge, Nisi dal limite cerca la porta, ma trova la pronta respinta del portiere scuola Cesena. Il Rimini assedia il Russi, che cede al 39': sugli sviluppi di un angolo Fabbri serve Nisi, il tiro è respinto dal palo, ma Nava trova il tap-in vincente. A fine tempo Piazze calcia a lato la palla del 2-0: il dominio dei locali è indiscutibile. Nella ripresa il Russi prova ad alzare la testa, guadagnando un paio di angoli, ma il Rimini chiude la contesa al 68': Il solito Fabbri pennella sul primo palo per il subentrato Carmona, che di testa batte Sarini. Passano tre minuti, break di Nisi, che ruba palla, arriva sul fondo e serve rasoterra Piazze: il bomber risponde presente, controlla, si gira e infila per la terza volta il malcapitato portiere degli arancioni. I biancorossi non si accontentano dei tre gol di vantaggio, l'insaziabile Carmona chiama Sarini a una grande parata su un tiro da fuori area. Il Russi a questo punto prova a cercare il punto della bandiera, ma la difesa della squadra di casa è impenetrabile.

Intervista a Massimo Gadda (all. Rimini)