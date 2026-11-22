Calcio Eccellenza B Il Rimini vince anche quando deve ancora giocare: pari per Castenaso e Imolese

Il punto sulla quattordicesima giornata: primo successo per il Santarcangelo, che supera 3-0 il San Marino

Il Rimini vince anche quando non gioca, o meglio, quando attende ancora di giocare. Alle 18.30 i biancorossi a Budrio sfideranno il Massa Lombarda, con la possibilità di andare a +11 sul Castenaso e a +14 sull'Imolese. Nel pomeriggio sono arrivati risultati favorevoli ai ragazzi di Gadda: la Fratta Terme all'88' ha trovato il gol dell'1-1 con il Castenaso, mentre la Valsanterno ha bloccato l'Imolese (0-0) nel derby del Santerno. In coda, prima vittoria stagionale per il Santarcangelo, che supera 3-0 il fanalino di coda San Marino e torna terzultimo. Il Futball Cava Ronco Forlì pareggia 0-0 a Secchiano con il Novafeltria, salvato dalle parate del secondo portiere Filippo Grazia, pari anche per il Pietracuta, 1-1 al Capanni contro la Savignanese. Il botta e risposta in tre minuti nel primo tempo: segna Gessaroli al 17', pari di Fraternali al 20'. Preziosi punti salvezza del Medicina Fossatone, che sotto la pioggia espugna 1-0 Comacchio. Finisce infine 0-0 tra Sammaurese e Sanpaimola, con gli ospiti a -1 dalla zona playoff.

Valsanterno 2009 – Imolese 0-0

Valsanterno 2009: Bracchetti, R.Castagnini (83’ Penazzi), Valentini, Pirazzoli, Alpi, Fiengo, Simone (64’ Abiba), Strazzari, Sona (75’ Cavina), Galanti (86’ G.Castagnini), A.Bovo. A disp. M.Bovo, Lanzoni, Mazzini, Brisc, Marashi. All. Alberto Benazzi

Imolese: Giacomel, Ruggeri, Said, Dall’Osso, Belcastro, Ricci, Gasperi, Broso, Tourè, Dragoi (46’ Perdisa), Giovannini (80’ Cipriani). A disp. Pericoli, Suarez, Fasano, Naldi, Pagano, Lomolino, Bassi. All. Mauro Antonioli

Arbitro: Sig. Izzo (Faenza). Note: Ammoniti Castagnini, Alpi, Abiba (V), Gasperi, Ruggeri, Tourè (I). Recupero 1’ pt, 4’ st. Angoli 3-4.

BORGO TOSSIGNANO Nella grande giornata di festa a Borgo Tossignano, con la tribunetta del Comunale gremita in ogni ordine di posto, Valsanterno e Imolese si annullano per uno 0-0 finale che contrassegna il decimo risultato utile consecutivo per i valligiani. Match fortemente condizionato dalla pioggia, caduta senza soluzione di continuità per tutti i 90 minuti di gara, a limitare lo spettacolo di una sfida storica per la Vallata del Santerno. Prima frazione di gara all’insegna dell’equilibrio tra le due squadre. Meglio l’Imolese in avvio, con la Valsanterno che guadagna campo e fiducia della seconda parte della ripresa: poche le occasioni da rete, una per parte. Broso al 13’ non inquadra la porta di testa sulla punizione tagliata di Belcastro, mentre Simone, al minuto 34, corregge verso la porta il tiro di Alessio Bovo ma è salvifico l’intervento di Dall’Osso. Incipit di ripresa nel quale parte forte l’Imolese, con Belcastro che al 48’ tira fuori di poco su una palla vagante a seguito di una punizione e poi, due minuti più tardi, telecomanda il pallone sulla testa di Gasperi, la cui frustata aerea è bloccata centralmente da Bracchetti. Risposta Valsanterno con il diagonale insidioso di Sona al 57’, sul quale mette una pezza Giacomel in tuffo anticipando l’accorrente Simone. Con il passare dei minuti cresce la pressione offensiva ospite, senza tuttavia pericoli per la porta di casa. Infruttuosa, al 73’, la conclusione dalla distanza di Strazzari, alta sulla traversa, mentre può recriminare l’Imolese al minuto 82 quando Ruggeri, sul cross di Said dalla destra, colpisce tutto solo di testa sul secondo palo ma manda fuori dalla parte opposta, col pallone che attraversa l’intera area di porta. Finale di gara in cui la Valsanterno gestisce ritmo e possesso senza eccessivi patemi, chiudendo in avanti con Penazzi che in gioco aereo spedisce fuori dallo specchio la punizione di Alessio Bovo.

Classifica

Rimini 36*, Castenaso 28, Imolese 25, Valsanterno 24, Fratta Terme 23; Massa Lombarda 22*, Sanpaimola e Savignanese 22, Sammaurese 18, Novafeltria 17, Medicina Fossatone 16, Russi 15; Osteria Grande e Pietracuta 13; Santarcangelo 7, Futball Cava Ronco Forlì 6, San Marino -11 (Sammaurese 6 punti di penalizzazione, San Marino 13).

* posticipo ore 18.30