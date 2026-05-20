Il riscatto di Sofia Longo, argento per la riccionese al Campionato Juniores A1 di Judo

Sara Coni ha sconfitto in finale l'atleta riccionese

A soli quindici giorni dalla delusione del Campionato Italiano U18, Sofia Longo ha firmato il suo riscatto personale al Campionato Italiano Juniores A1 di Bassano del Grappa. Presentatasi sul tatami come testa di serie numero 1 della categoria, la giovane promessa riccionese ha conquistato una splendida medaglia d’argento.

Longo ha superato la torinese Lieti e la napoletana Gresi, guadagnandosi l'accesso alla finalissima contro la testa di serie n. 3, Sara Coni (atleta residente a Londra ma in forza alla blasonata Nippon Napoli).​"Nonostante un sorteggio fortunato, sapevo che non avrei avuto incontri facili - ha commentato Sofia - e quando ti presenti da numero 1, tutte le avversarie salgono sul tatami con l'unico obiettivo di battere te.”

​In finale, Longo ha sciolto le riserve e imposto un buon ritmo, ma l'avversaria è stata abile a sfruttare una transizione tra la lotta in piedi e quella a terra, applicando una tecnica di strangolamento che ha costretto la riccionese alla resa. ​Un secondo posto che, tuttavia, guarda già al futuro, come sottolineato dal Direttore Tecnico, il Maestro Giuseppe Longo: “Nei primi incontri ho visto Sofia un po' rigida; la paura di sbagliare dopo la gara U18 si è fatta sentire e non abbiamo osato abbastanza. Nonostante ciò, Sofia ha dimostrato una netta superiorità. In finale era più sciolta, ha disputato un ottimo incontro inserendo nel repertorio azioni nuove che stiamo testando ora in gara. Questo secondo posto va benissimo: da oggi iniziamo a pensare e a sperare nella convocazione per gli Europei U18”.