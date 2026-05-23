Il ristorante sospeso in aria arriva al Misano World Circuit durante le gare Gt

Al weekend di corse, dal 17 al 19 luglio, parteciperà anche Valentino Rossi.

Dal 17 al 19 luglio, durante il Gt World Challenge, arriva al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” Dinner in the Sky, la formula internazionale che permetterà di vivere colazioni, pranzi, aperitivi e cene sospesi nel vuoto, con vista privilegiata sul tracciato e in uno dei punti più iconici dell’impianto: in prossimità del traguardo.

"Sarà una delle esperienze più particolari e scenografiche dell’intero fine settimana, pensata per aggiungere un elemento nuovo a un evento che già di per sé richiama migliaia di appassionati. Per tre giorni, infatti, il circuito non sarà soltanto il teatro di una delle tappe più attese del Campionato Europeo, ma anche il luogo in cui alta cucina, velocità, intrattenimento e passione per il mondo dei motori si incontreranno in una formula fuori dal comune", spiegano gli organizzatori di Dinner in the Sky.

Dinner in the Sky è una formula ormai conosciuta in tutto il mondo: una piattaforma con tavolo e cucina viene sollevata da una gru fino a 50 metri d’altezza, permettendo agli ospiti di vivere un’esperienza esclusiva in totale sicurezza. A bordo, insieme ai partecipanti, chef e staff di servizio, che accompagneranno il momento gastronomico direttamente in quota, trasformando il pasto in un vero evento dentro l’evento.

Oltre alle corse ci sarà anche Elektronfest, l’evento musicale in programma sabato 18 luglio 2026, che porterà dentro il weekend del GT World Challenge anche la grande musica elettronica. Il circuito, per una notte, cambierà pelle e si trasformerà in uno spazio dove alla velocità si affiancherà anche il live entertainment, con un programma pensato per allargare ancora di più il pubblico e l’esperienza dell’evento. In cartellone ci saranno anche Planet Funk e Dj Ralf, due nomi che danno subito la misura del tono della serata: energia, ritmo e atmosfera.

A rendere ancora più attesa la tappa di Misano ci sarà poi anche un nome che, da queste parti, ha un peso speciale: Valentino Rossi. Il campione di Tavullia sarà infatti tra i protagonisti del Gt World Challenge Europe 2026, al volante della Bmw M4 Gt3 Evo del Team Wrt, confermando la sua presenza in uno dei campionati più competitivi del panorama endurance e gran turismo.