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Il ritorno di Bezzecchi, buon terzo posto nella sprint a Silverstone. Vince Jorge Martin

Secondo Ogura, male Marc Marquez solamente nono

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
08 agosto 2026 17:28
Il ritorno di Bezzecchi, buon terzo posto nella sprint a Silverstone. Vince Jorge Martin - Jorge Martin PH ANSA\EPA
Jorge Martin PH ANSA\EPA
Rimini
Sport
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Marco Bezzecchi è tornato. Il centauro di Viserba, in sella alla sua Aprilia, è protagonista di un'ottima gara sprint, che chiude al terzo posto. Duello "rusticano" in avvio su Marc Marquez, ma poi il viserbese ha la meglio e con un sorpasso deciso su Di Giannantonio trova il terzo gradino del podio. In chiave mondiale preziosa vittoria di Jorge Martin, che precede Ogura dell'Aprilia Trackhouse. Gara da dimenticare invece per Marc Marquez, nono e in crisi di gomme con la sua Ducati. Bagnaia chiude in diciassettesima piazza. Sabato da dimenticare dunque per la Ducati, fatta eccezione per un pimpante Alex Marquez, quarto davanti a Di Giannantonio. Raul Fernandez cade nelle prime fasi della gara, quando era sesto dopo una partenza non brillante. Acosta, Mir e Mordibelli si classificano dal sesto all'ottavo posto.

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