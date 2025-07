Il "salotto" di Riccione diventa un saloon: maxi rissa in viale Ceccarini

Sarebbero coinvolte otto persone. Indagini in corso dei Carabinieri

Una maxi rissa si è scatenata a Riccione giovedì sera (26 giugno), intorno alle 23, in viale Ceccarini, il salotto della Perla Verde. Come riporta Il Resto del Carlino, la rissa è partita da una discussione tra pierre e ha coinvolto otto persone davanti agli occhi sbigottiti di riccionesi e turisti. Si sono affrontate duramente, utilizzando anche i caschi come armi. Poi si sono dileguate all'arrivo dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini partendo dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Preoccupato il presidente del Consorzio di viale Ceccarini, Maurizio Metto, che dalle pagine del Carlino rilancia l'allarme dei commercianti:"Episodi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti. In questo caso non si è trattato di bande o di maranza", ha precisato, annunciando la volontà di rafforzare il presidio dell'area facendo ricorso alla vigilanza privata.