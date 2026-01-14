Il San Marino di Montanari cerca talenti in Senegal: avviati progetti legati al calcio giovanile

La società: "Grande eco mediatica anche sui media sportivi africani"

"Il Presidente Emiliano Montanari ed il San Marino Calcio entrano con forza nel gotha internazionale del calcio giovanile, affermandosi come nuovo ed autorevole punto di riferimento nei processi di formazione, selezione e valorizzazione dei giovani talenti". Così il San Marino annuncia lo sbarco del club in Senegal, uno dei Paesi a più alta densità di talenti calcistici a livello internazionale, attraverso i progetti SanSenGoal e SanSenSchool, fatto che ha avuto un’eco mediatica significativa: la notizia è stata rilanciata in prima pagina dai principali quotidiani sportivi senegalesi, sia online che cartacei, conquistando uno spazio di assoluto rilievo nel panorama informativo nazionale.

"Un segnale forte ed inequivocabile dell’impatto dell’iniziativa è rappresentato dal fatto che il lancio di tali progetti è stato anteposto persino ai titoli dedicati alla semifinale di Coppa d’Africa, in programma oggi 14 gennaio, che vedrà la nazionale del Senegal affrontare l’Egitto, uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti di tutto il continente africano. SanSenGoal è il programma dedicato allo sviluppo del calcio in Senegal, attraverso la formazione dei giovani talenti, il rafforzamento dei percorsi tecnici e la valorizzazione delle competenze locali", commenta la dirigenza sammarinese.

SanSenSchool è il progetto volto al sostegno dell’istruzione e della formazione in Senegal, con l’obiettivo di migliorare l’accesso all’educazione e le opportunità di crescita ed inclusione per i giovani. "Un risultato mediatico e strategico di straordinaria portata, che certifica come la visione dell’Ing. Montanari, attraverso il San Marino Calcio, sia stata immediatamente riconosciuta come innovativa, credibile e di valore internazionale. I progetti avviati in Senegal pongono il club in una posizione di assoluto prestigio, all’interno di un contesto globale in cui sport ed educazione diventano strumenti concreti di sviluppo, inclusione ed opportunità per le nuove generazioni. Il Presidente del San Marino Calcio conferma così la propria ambizione: superare i confini tradizionali, costruire ponti tra Europa ed Africa ed affermarsi come modello internazionale nella crescita dei talenti e nella responsabilità sociale applicata al calcio moderno", chiosa la nota.