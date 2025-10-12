Il San Marino riparte da un punto: con l'Unipomezia è 1-1

Gasperoni trascina i Titani, ma non basta. A segno Pericolini

di Riccardo Giannini

Unipomezia - San Marino 1-1

UNIPOMEZIA: Gariti, De Santis (40' st Marianelli), Gemini (21' st Bordi), Suffer, Pettorossi, Binaco (8' st Della Pietra), Nunes, Giannini, Mokulu, Former (26' st Amadio), Esposito (8' st Morelli). A disp.: Pierandrei, Attili, Eluisi, Ippoliti. All.: Casciotti.

SAN MARINO: Meli, Pericolini, Lecchi, Brighi (44' st A.Fabbri), Ale, Shiba, Useini (47' st Golfarelli), Gulinatti, Babbi (41' st Berardi), Visconti (39' st Maimone), Gasperoni (28' st Gasperoni). A disp.: Di Ghionno, Fiorani, D'Antona, Provazza. All.: Malgrati.

ARBITRO: Calabrò di Reggio Calabria.

ASSISTENTI: Graziano di Paola e Ventre di Rossano.

RETI: 8' pt Pericolini, 17' st Nunes (rig.).

AMMONITI: De Santis, Brighi, Gemini, Babbi, Lecchi, Morelli, Golfarelli.

POMEZIA Il San Marino del post Deoma ritrova la prestazione, almeno fin quando non finisce la benzina, ma non ancora del tutto il risultato: con l'Unipomezia finisce 1-1. Malgrati inserisce Shiba e Brighi come braccetti della difesa a tre, riporta Pericolini nel ruolo di esterno e in attacco rilancia Gasperoni come titolare a fianco di Babbi. Non cambia solo la formazione del san Marino, ma cambia anche l'atteggiamento, rispetto alla deludente prestazione casalinga con l'Atletico Ascoli: la squadra, nel primo tempo, mostra gamba e un miglior fraseggio. Il buon inizio dei Titani porta subito al gol: l'azione è avviata da Shiba, rifinita da Gasperoni e finalizzata di precisione da Pericolini. Due minuti dopo Ale sfiora il bis di testa su calcio d'angolo, mentre all 11', sempre sugli sviluppi di un corner, il tiro al volo di Former termina di poco a lato. Al 22' Gariti salva miracolosamente su Gasperoni, ancora l'ex Forlì al 33' innesca Gulinatti, il cui potente tiro viene deviato dalla difesa. Al 35' il sempre attento Meli salva sulla punizione di Giannini. Tre minuti dopo Gariti blocca a terra un tiro al volo di Gasperoni. Sessanta giri di lancette dopo l'Unipomezia sfiora il pareggio: Mokulu si libera e crossa per Nunes, il cui colpo di testa non inquadra la porta difesa da Meli. Nella ripresa il San Marino ci prova con Lecchi, ma l'Unipomezia spinge e trova il pari al 62' con un rigore di Nunes. La replica dei Titani è affidata a una punizione di Gulinatti, ma Gariti vola a salvare. Nella parte finale della gara le due squadre pagano dazio alla stanchezza, si allungano pericolosamente, ma i ritmi si abbassano. Alla fine arriva un punto per entrambe: per il San Marino è una ripartenza dopo un inizio difficile, ma servirà recuperare qualche infortunato. Da segnalare nei Titani l'esordio del 2009 Bernardi.