Calcio Promozione Il San Pietro in Vincoli esonera il tecnico Tassani

Fatale la sconfitta per 5-0 in casa (peggiore difesa con 26 reti subite) contro il Cesenatico

lta un'altra panchina in Promozione girone D.

La’U.S. San Pietro in Vincoli comunica di aver deciso di sollevare mister Luca Tassani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

"Una decisione maturata in un momento di difficoltà, nella consapevolezza che, come spesso accade nel calcio, l’allenatore e il suo staff finiscono per pagare anche per situazioni e responsabilità che coinvolgono l’intero gruppo - recita il comunicato della società - La società desidera rivolgere a Luca e a tutto il suo staff un sentito ringraziamento per la dedizione, l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso di questa prima parte della stagione.

A loro va il nostro sincero in bocca al lupo per il futuro, con l’augurio di raggiungere le migliori soddisfazioni, dentro e fuori dal campo".

Il San Pietro in Vincoli è ultimo in classifica alla pari del Reno con otto punti.