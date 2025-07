Il torneo benefico di Carlton Myers cresce: da quest'anno anche Padel e Beach Volley

Torna Sand Rimini, l'atteso torneo di pallacanestro 3vs3 ideato dal campionissimo riminese

Grande “street” basket, ma da quest’anno anche Padel, Beach Volley e tanta solidarietà: il “Sand Rimini” Evento ideato e lanciato nel 2023 da Carlton Myers come torneo 3vs3 nel ricordo di Sandro Bucchi, il Sand Rimini continua a crescere e abbraccia gran parte del Parco del Mare.

Le principali novità della terza edizione — in calendario da venerdì 27 a domenica 29 giugno — sono le nuove discipline outdoor e il charity event al Grand Hotel, ribattezzato “Special Memories”: un’asta di cimeli sportivi e una cena di raccolta fondi a favore di Arop e Oltre la Ricerca.

L’evento è organizzato da Beside Management in collaborazione con Ima e Var Group (title sponsor) e Subaru (main sponsor).

Carlton, Sandro, il campetto e la nascita del Sand

Carlton Myers racconta i suoi inizi sui campetti da basket ai tempi delle scuole medie, grazie all’incoraggiamento del professor Paolo Rossi e alle sfide con Mauro Catalini, arrivato dall’Argentina, patria del grande Ginobili. In quegli anni il basket era poco praticato e le partite si disputavano tra pochi appassionati.

Figura centrale della sua giovinezza è stata Sandro Bucchi, talento dei playground che Myers considera il miglior giocatore da campetto mai visto, capace di arrivare fino alla Serie B, ma con potenzialità ben superiori.

Le estati trascorse a sfidarsi sull’asfalto rovente, tra sabbia e vento, sono state per Myers fondamentali per forgiare carattere e tecnica in vista della carriera professionistica. Condividevano questa passione in tanti, in una Rimini ricca di campetti, dove il sabato e la domenica si rischiava di attendere ore per giocare.

Col tempo quei campetti sono scomparsi, ma il ricordo e la cultura del playground sono rimasti vivi. La rinascita di un nuovo campetto a Rimini ha segnato per Myers l’inizio di una “seconda avventura”, dando vita al Sand, torneo 3x3 che è anche omaggio a Sandro Bucchi.

Il Sand mantiene le regole e lo spirito del campetto: partite 3x3 con squadre maschili e femminili over 16, e sin dalla prima edizione ha richiamato oltre 5000 presenze e grandi nomi, come Sasha Danilovic e Gianluca Basile, storici rivali e amici di Carlton, protagonisti di memorabili sfide sui parquet italiani.

Lo squadrone dei Big

Danilovic e Basile, presenti fin dalla prima edizione, saranno della squadra del “Sand” anche quest’anno. Insieme a loro l’ex cestista ora youtuber Tommaso Marino e, fra i vari ospiti “big”, alcuni volti molto noti del piccolo schermo: personaggi della TV come Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, Javier Martinez, pallavolista argentino che ha esordito in Serie A nel 2010 con Macerata ed è diventato famosissimo con le sue partecipazioni a Temptation Island, Amici e al Grande Fratello.

Infine, il conduttore radio e TV Gianluca Gazzoli.

Il programma di Sand Rimini

Lo street basket 3vs3 ha in programma ben quattro tornei, che si alterneranno nelle tre giornate: maschile (dal 27 al 29), femminile (29), pallacanestro in carrozzina (27-28) e categorie giovanili (28-29). I tornei di Padel si disputeranno al Sun Padel, a due passi dal playground, e avranno per protagoniste le donne sabato 28 e gli uomini domenica 29. Beach Volley: si disputerà un torneo femminile internazionale nelle tre giornate sulla spiaggia del Bagno 26. Sabato 28 alle 18.30 esibizione di Javier Martinez & Friends.